Les Celtics prolongent Brad Stevens

C’est la journée de prolongations de contrat à l’Est puisque après Nate McMillan, c’est au tour de Brad Stevens de parapher une prolongation. Arrivé de Butler en 2013 pour prendre la suite de Doc Rivers, le coach des Celtics s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs de sa génération, à la fois comme formateur, mais aussi comme stratège.

« Brad est un coach accompli et une personne incroyable. Nous sommes fiers de l’avoir comme leader de l’équipe dans notre quête d’une 18e bannière » écrit le propriétaire Wyc Grousbeck. Même enthousiasme chez Danny Ainge : « Brad est l’un des coaches les plus bosseurs et les plus intelligents actuels. Plus important encore, sa personnalité et son intégrité contribuent à une identité que nous mettons beaucoup en avant. Brad est un grand coéquipier, et un leader que les gens veulent suivre« .

Depuis son arrivée à Boston, Stevens affiche un bilan de 56,5% de victoires, et ses 318 victoires en carrière le placent en 4e position dans l’histoire de sa franchise.

La direction n’a pas précisé le montant et la durée de la prolongation de contrat.