Toujours aucun cas de Covid-19 à Disney World

Comme chaque mercredi, la NBA fait le bilan d’une semaine de tests quotidiens dans la « bulle », et pour la 4e semaine, la ligue, mais aussi le syndicat des joueurs, se félicitent de n’avoir aucun cas de Covid-19 sur les 342 joueurs testés.

Il y a pourtant des entrées de joueurs, des allers-retours, mais le processus de quarantaine est efficace, et pour l’instant, la « bulle » est parfaitement saine et hermétique. Dans quelques jours, six équipes vont quitter les lieux, et le 30 août, les proches des joueurs et des coaches rejoindront Disney World. La vigilance sera donc essentielle, et la NBA continue d’imposer aux joueurs et aux entraîneurs de porter le masque en dehors des terrains. Une stratégie qui fonctionne depuis plus de quatre semaines.