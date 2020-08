En attaque, Daniel Theis doit apprendre à se faire violence

Avec 4 points de moyenne et seulement 7 shoots tentés lors des deux derniers matches, la discrétion de Daniel Theis n’a pas pesé sur les résultats des Celtics (deux victoires) mais elle a été remarquée.



Au sein du cinq majeur, le pivot est entouré de joueurs offensifs, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker et Gordon Hayward, il n’a donc pas besoin d’en faire trop. Néanmoins, sa présence est précieuse pour apporter de l’équilibre et parfois soulager ses coéquipiers.

« Il a trouvé une façon de sortir le meilleur de chacun autour de lui », se réjouit Brad Stevens pour le Providence Journal. « C’est sa plus grande force cette saison. Son style convient parfaitement aux autres joueurs. C’est important qu’il soit une menace. Il a trouvé l’équilibre, car il n’est pas obligé d’être présent offensivement sur chaque action, il peut choisir les bons tirs. »



« Pour moi, le plus important, c’est la défense »

Ses quelques banderilles à 3-pts font du bien aux Celtics, et évitent que la défense adverse ne soit concentrée que sur quatre joueurs.

« On l’encourage à shooter dès qu’il est ouvert », rappelle Jayson Tatum. « C’est tellement plus dynamique quand on est cinq à pouvoir shooter à 3-pts. Dès qu’il met dedans, on devient bien plus difficile à défendre. »

Le pivot de 28 ans est conscient des espaces qu’il provoque et dont parfois il profite également. Mais son attention est davantage portée sur la défense où il doit beaucoup donner, n’étant pas le plus grand des intérieurs (2m03).

« Je pense que je suis bien avec les titulaires. Ils attirent tellement l’attention. Si je peux les libérer avec des écrans ou écarter le jeu dans les coins, ça aide. Mais pour moi, le plus important, c’est la défense. Je dois en être la pierre angulaire, je suis le dernier devant le cercle. Je dois parler et tout voir. Dans ce domaine, j’ai appris d’Al Horford et d’Aron Baynes ces deux dernières années. »