Les Clippers aux petits soins pour Montrezl Harrell

Absent de la « bulle » depuis le 17 juillet suite au décès de sa grand-mère, Montrezl Harrell sera bientôt opérationnel. De retour depuis lundi, l’intérieur doit encore observer la fin de ses quatre jours de quarantaine, en restant seul dans sa chambre, une étape pas forcément facile à vivre, surtout lorsqu’on sort d’un deuil éprouvant comme l’a également vécu son coéquipier Lou Williams qui assure que les Clippers font tout pour que « Trez » ne se sente pas seul.

« Nous voulons juste garder un œil sur lui, nous assurer qu’il va bien, qu’il a le moral, a confié Lou Williams. « Rester dans cette pièce pendant quatre jours, je l’ai fait pendant dix jours, ça peut être une transition difficile, surtout quand vous traversez des choses, vous êtes dans un environnement où vous devez gérer vos pensées. Nous voulons juste qu’il sache qu’il n’est pas seul ».

Un suivi quotidien

Lou Williams a poursuivi sur l’importance de la cohésion au sein du groupe, récemment ravivée par les départs de Pat Beverley et donc Montrezl Harrell pour de tristes raisons. Comme avec lui, les Clippers ont ainsi assuré un suivi quotidien avec leur pivot durant ces longues semaines.

« Nous avons parlé à Trez tous les jours, a-t-il ajouté. Là, on frappe à sa porte, on lui crie dessus de l’autre côté de la porte, on s’assure qu’il va bien. S’il a besoin de quelque chose, on lui fait savoir que nous sommes là avec lui. C’est comme ça que ce groupe a toujours été. Quand Pat était absent tous les jours, nous étions en communication constante. Quand j’étais parti quelques jours, nous étions en communication constante. Rien n’est différent avec Trez. Nous lui parlions tous les jours, tous les deux jours, nous nous occupions de lui, nous nous assurions qu’il allait bien, s’il avait besoin de quoi que ce soit ».

Le basket pour se changer les idées

S’il sera en manque de rythme, le fait de retrouver les parquets devrait l’aider à se remettre au niveau mental, même si l’intérieur semble requinqué de ce point de vue après avoir traversé des moments difficiles comme en témoignent ses récents posts sur les réseaux sociaux. Le basket va lui permettre de penser à autre chose et l’accompagner tout doucement vers de meilleurs lendemains, comme le pense Lou Williams.

« Le basket est un exutoire. Les deux heures et demie que nous passons sur le terrain nous donnent l’occasion de nous échapper des réalités de notre vie personnelle. Nous utilisons ça comme un carburant, une motivation, au lieu d’en faire une distraction ».

Et pour ce qui est du physique de son coéquipier, qui pourrait donc revenir pour le dernier match de saison régulière face au Thunder ce vendredi, l’arrière des Clippers ne s’inquiète pas plus que ça. « Il est de retour et prêt à travailler. C’est clair que Trez est un gars plein d’énergie, qui joue à un haut niveau, un joueur extrêmement physique, extrêmement émotionnel. Quand il aura retrouvé le moral, les adversaires vont vraiment devoir se méfier », a-t-il conclu.