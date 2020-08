Les Pacers prolongent Nate McMillan

On le disait sur la sellette mais finalement Nate McMillan va prolonger son bail à Indianapolis. C’est ESPN qui l’annonce, parlant d’une prolongation de contrat négocié ces derniers jours. Ancien assistant de Team USA et ancien coach des Sonics et des Blazers, McMillan a permis d’installer les Pacers dans le Top 5 de leur conférence, et ce malgré de nombreux pépins à répétition, mais aussi le départ de Paul George, le « franchise player ».

Sous son impulsion, Indiana a toujours atteint les playoffs, et ses dirigeants apprécient à la fois sa rigueur mais aussi sa capacité à tirer le meilleur des joueurs. Comme T.J. Warren qui explose depuis la reprise de la saison.