Encore une fois, Sacramento domine New Orleans

Deux équipes éliminées de la course aux playoffs et beaucoup d’absents (Brandon Ingram, Zion Williamson, J.J. Redick, Jrue Holiday côté Pelicans, De’Aaron Fox, Kent Bazemore et Richaun Holmes pour les Kings), cela n’aidait pas à rendre cette partie intéressante. Et ce ne sont pas les 39 ballons perdus qui vont sauver le spectacle…

Au moins, le match a été accroché. Les Pelicans ont pensé faire un écart en deuxième quart-temps, mais les Kings ont rapidement réagi avec deux dunks d’Harry Giles. Sacramento mène d’un point à la mi-temps (62-61).

Puis c’est en troisième quart-temps que les hommes de Luke Walton font la différence. Harrison Barnes trouve deux fois la cible à 3-pts, il est secondé par Buddy Hield et les Californiens prennent jusqu’à 12 points d’avance. L’ancien des Warriors, meilleur marqueur du match (25 points), inscrit justement 12 unités dans ce troisième acte.

Les Pelicans arriveront à se rapprocher en toute fin de partie, à trente secondes du terme, mais ils auront été trop maladroits de loin (7/24 à 3-pts) pour bousculer Sacramento. Nemanja Bjelica inscrit les lancers-francs qui valident la victoire des Kings (112-106), leur deuxième dans la « bulle » seulement et la seconde contre les Pelicans.