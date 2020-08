Les Spurs giflent les Rockets pour rester en vie

Les Spurs devaient absolument l’emporter afin de pouvoir rester dans la course au play-in. Face aux Rockets privés de James Harden, Eric Gordon et qui n’ont jamais trouvé le bon rythme, les coéquipiers de DeMar DeRozan (23 points à 9/13 au tir) n’ont pas laisser filer l’occasion en livrant un match plein de confiance à l’image de la prestation du rookie Keldon Johnson (24 points à 8/12 au tir, 11 rebonds, 3 passes décisives en 26 minutes).

Les Spurs prennent les devants d’entrée avec un Keldon Johnson actif aux côtés de DeMar DeRozan et Jakob Poeltl (31-25). C’est en deuxième quart-temps que Houston prend l’eau. San Antonio débute par un 14-5 alimenté par les vétérans Marco Belinelli et Rudy Gay afin de porter l’écart à +15 (45-30).

Lonnie Walker IV à deux reprises et Dejounte Murray se montrent également actifs et voilà les Spurs à +21 grâce à DeMar DeRozan. Sans adresse extérieure (4/18 en premier quart-temps) et guère plus à l’aise à l’intérieur à l’image du contre de Jakob Poeltl sur Russell Westrbook, les Rockets s’en tirent avec un déficit de 17 points à la pause (66-49).

Les Rockets sans solutions

Les Spurs parviennent à résister aux flèches de Russell Westbrook ou Ben McLemore avec un jeu collectif, qui fait briller tour à tour Dejounte Murray, Lonnie Walker IV, DeMar DeRozan ou encore Jakob Poeltl. Après un 2+1 (raté) de Robert Covington qui vient ramener les Rockets à 80-66, San Antonio repart alors dans la foulée, s’appuyant sur deux missiles à 3-points signés Keldon Johnson suivis d’un nouveau tir à 3 points de Marco Belinelli pour passer à +23 (91-68).

C’est la grosse différence dans ce match, les Spurs régalent avec constance à 3-points et bouclent ainsi le troisième quart sur leur 9e tir lointain, par Rudy Gay, en 22 tentatives afin de conserver 20 longueurs d’avance à 12 minutes de la fin (98-78).

Plus appliqués, en défense notamment, les Rockets font un retour rapide à -14 suite à deux lancers de Jeff Green (101-87) avant de plonger pour de bon, sonnés par les deux paniers consécutifs de Keldon Johnson et le 3-points de Dejounte Murray (109-87). Keldon Johnson conclut le 14-0 de San Antonio d’un nouveau 3-points puis d’une passe décisive pour Rudy Gay qui porte la marque à 114-87.

Après un ultime dunk en transition et un 3-points de Bruno Caboclo, le supplice s’arrête finalement sur le score de 123-105 pour des Rockets à côté de leurs pompes.