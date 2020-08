Chris Paul préfère jouer que d’être mis au repos

Le Thunder n’avait pas fait les choses à moitié pour affronter les Suns. La meilleure partie de son effectif était mise de côté, avec les absences de Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, Steven Adams, Nerlens Noel et Dennis Schroder. Rien que ça !



Billy Donovan a justifié ce choix par une gestion des organismes avant les playoffs.

« On a des joueurs qui sont sortis du match contre Washington avec des petits bobos », explique-t-il à The Oklahoman. « On a donc jugé sage de leur donner un peu de temps pour récupérer. Plus que tout, il est important d’être prudent à ce stade de la saison. »

Dès lors, pourquoi ne pas avoir également mis au repos Chris Paul, surtout pour un back-to-back ? « Il se sent mieux quand il joue, et je respecte cela. Il a été, toute sa vie, un grand compétiteur. Il voulait être sur le parquet. »

Le meneur de 35 ans le confirme, lui si fragile depuis des années mais qui n’a manqué qu’une rencontre cette saison, le 27 janvier contre Dallas. Soit le lendemain du décès de Kobe Bryant…

« J’ai déjà été blessé par le passé, donc je ne pouvais pas jouer », rappelle CP3. « Par conséquent, si je vais bien et que je peux jouer, je veux jouer. J’adore jouer au basket. »

Pas facile, la vie sans Chris Paul

Sur le terrain, Paul n’a pas fait seulement acte de présence. Il a organisé ce Thunder affaibli en premier quart-temps, il a mis des tirs extérieurs et a continuellement voulu mettre du rythme. Toujours bien placé en contre-attaque, Darius Bazley s’est régalé des passes du meneur, qui a terminé avec 14 points, 7 passes et 5 rebonds en 24 minutes.

Sauf que le Thunder n’a résisté qu’une mi-temps et après la pause, Paul est largement resté sur le banc. Seul meneur disponible pour Billy Donovan ce lundi soir, ses absences ont été remarquées. Aucun autre joueur, de Hamidou Diallo à Luguentz Dort en passant par Bazley, n’a réussi à mettre de la sérénité et de l’efficacité dans le jeu du Thunder. Les ballons perdus (4 pour Paul, 15 pour le reste de l’effectif), souvent par négligence, ont été nombreux.

« C’est un peu de ma faute », assume le coach d’Oklahoma City. « On avait Devon Hall sur le banc, mais j’ai voulu essayer de donner l’opportunité à plusieurs joueurs de gérer le ballon et de gérer la pression. Ils devaient créer le jeu et organiser l’attaque. C’était différent pour eux, mais c’est une bonne expérience d’avoir affronté une telle pression. »