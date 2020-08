Au Thunder, le rookie Darius Bazley monte en température

Plus connu à l’heure actuelle pour avoir été un des premiers joueurs à zapper la NCAA avant de s’inscrire à la Draft, où il sera sélectionné en 23e choix par le Jazz, Darius Bazley commence à changer le cours de son histoire.

« Ça me permet de jouer plus librement en attaque »

Du haut de ses 20 ans, le rookie d’Oklahoma City vient tout simplement d’enchaîner les deux meilleures performances de sa jeune carrière. Darius Bazley semble ainsi se plaire dans la bulle d’Orlando où il tourne actuellement à 12 points et 5 rebonds avec un temps de jeu en hausse (27 minutes).

Face aux Wizards en l’occurrence, il s’est mis en lumière dès le deuxième quart-temps avec 11 points au relais de Mike Muscala. Il a même placé son record de points à 23 unités, dont 5/8 de loin avec un joli step back pour le style.

« Ma confiance me vient vraiment de mes coéquipiers et des entraîneurs. Ça me permet de jouer plus librement en attaque », avouait Darius Bazley. « Quand la balle m’arrive dans les mains, il s’agit de faire le bon choix, que ce soit le tir ou partir en dribble ou faire la passe. On sait qu’on doit rester bien discipliné et garder nos bonnes habitudes de jeu. Pour continuer à créer notre identité. »

Avec davantage de temps de jeu, Darius Bazley commence à se révéler parmi cette équipe du Thunder en renouveau. Et il inscrit même son nom dans le livre d’histoire de sa franchise, aux côtés de Russell Westbrook et James Harden, comme seuls rookies à avoir marquer réussi un back-to-back à 20 points ou plus.

Pour son coach, Billy Donovan, c’est le signe d’une progression positive et graduelle : « Il a pris de meilleurs tirs. Il a bien réussi à développer son jeu en mélangeant le tir, la feinte de tir et le départ en dribble, et du tir à 3-points aussi. Il a vraiment réalisé une grosse première mi-temps, des deux côtés du terrain. »

« Il va devenir un grand joueur dans cette ligue »

Car, non content d’avoir rehaussé son record personnel (qui datait de novembre dernier face à La Nouvelle-Orléans) de six unités, Darius Bazley a remis le couvert le match suivant, avec un double-double convaincant à 22 points et 10 rebonds. Après avoir montré la finesse face aux Wizards, essentiellement au layup en appuis décalés ou derrière l’arc, l’ailier d’Oklahoma City a cette fois montré la puissance aussi.

Avec une interception conclue au dunk et un autre alley-oop parfaitement servi par Chris Paul, Darius Bazley peut aussi monter haut. Très polyvalent, et déjà à l’aise balle en mains pour jouer la relance, le rookie a une belle palette offensive et les outils physiques pour devenir un solide défenseur.

Sans expérience préalable à la Grande Ligue, Darius Bazley a encore beaucoup à apprendre. Mais cette pause inattendue lui a finalement été bénéfique en termes de compréhension du jeu et de renforcement physique aussi.

« Il a bien joué. Je pense que l’arrêt de quatre mois lui a permis de s’adapter au rythme du jeu », a commenté Billy Donovan. « Le plus important pour lui, c’est qu’il réussit plus de tirs car il prend de meilleurs tirs. Ses coéquipiers ont bien travaillé pour le mettre dans de bonnes dispositions et en situation pour être plus efficace. Il comprend beaucoup mieux quand il peut partir en dribble et quand shooter maintenant. »

Plus décisif et inspiré dans le royaume de Mickey, Darius Bazley peut s’installer dans le projet du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander et Steven Adams auront besoin de renfort et il a le profil parfait de l’intérieur fuyant.

« Baze est un super jeune », conclut Mike Muscala. « Tout ce qui lui arrivera sera amplement mérité. Il travaille vraiment dur, et il va devenir un grand joueur dans cette ligue. »

Son « career high » à 23 points, plus 7 rebonds

Son double-double à 22 points et 10 rebonds