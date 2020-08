Under Armour : la Embiid 1 sortira le 18 septembre aux Etats-Unis

Enfin ! Plus de six mois après les premières photos volées, la Embiid 1 est arrivée sur les parquets NBA. Le pivot des Sixers l’a annoncé sur Instagram avant d’affronter le Magic vendredi dernier. L’intérieur All-Star a chaussé pour la première fois sa signature Under Armour face à Evan Fournier et ses coéquipiers. Une première plutôt réussie puisqu’elle s’est soldée par une victoire et une sortie à 23 points et 13 rebonds pour le Camerounais. Malheureusement, il s’est tordu la cheville dès le deuxième match joué avec…

À ses pieds, il y avait donc une chaussure avec empeigne en mesh, un renfort plastique sur le côté, et un amorti partagé entre HOVR à l’arrière et mousse Micro G à l’avant. Rien de révolutionnaire, mais des technologies qui ont fait leurs preuves.

Le grand public va devoir être encore un peu patient pour obtenir cette Embiid 1, puisqu’elle ne sera disponible que le 18 septembre aux États-Unis, et seulement le 2 octobre dans le reste du monde.

