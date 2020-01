Under Armour : les premières images du modèle signature de Joel Embiid

Cela fait un peu plus d’un an que Joel Embiid a signé avec Under Armour. Le temps pour la marque de lui préparer sa première chaussure. Mardi, le joueur a mis en ligne une vidéo où il explique qu’il file chez son équipementier pour découvrir le modèle en question.

Coïncidence, ou pas, les premières images de la paire ont fuité de manière quasiment simultanée. À première vue, il devrait s’agir d’un modèle au tarif abordable, car cette Embiid 1 semble miser sur une empeigne en mesh et des renforts en plastique. On lui trouverait presque un petit air de famille avec la Dame 4 d’adidas. Il faut dire que le logo sur la languette, dont on suppose qu’il reprend le « E » de Embiid, ressemble un peu aux trois bandes de la marque allemande.

Selon Sole Collector, la Embiid 1 serait présentée comme une chaussure « sans poste », qui devrait donc être destinée à tous les joueurs. Le coloris « Origin » des photos devrait être le premier à sortir.

Pour le moment, la date d’arrivée de cette nouveauté et son prix restent à préciser. Mais avec le All-Star Game qui se profile, la commercialisation semble proche.

