Le MVP de la nuit : Devin Booker de près comme de loin

On ne donnait pas cher de la peau de Phoenix lors de la reprise de la saison, les Suns étant très (trop ?) en retard sur les autres équipes de l’Ouest en vue de la 8e place.

Mais Devin Booker et ses coéquipiers sont en train d’enchaîner les victoires et, toujours invaincus dans la « bulle » d’Orlando avec six succès en six matchs, ils peuvent désormais réellement espérer un strapontin en playoffs.

« C’est sympa », profite l’arrière, qui a réalisé son 15e match de la saison à plus de 35 points cette nuit, face au Thunder. « On joue vraiment du bon basket. On s’amuser sur et hors du terrain, les uns avec les autres. On se rapproche. On apprend les uns des autres. Et on communique les uns avec les autres. »

Avec désormais 32 victoires pour 29 défaites, les Suns ne sont ainsi plus qu’à une victoire des Blazers (33 victoires – 39 défaites) des Blazers pour la 9e place de l’Ouest, synonyme de « play-in » en vue des playoffs.

Auteur de 35 points, 5 rebonds et 4 passes cette nuit face à Oklahoma City, Devin Booker est évidemment l’une des principales raisons du succès de Phoenix dans la « bulle ». Cette nuit, il a encore affiché tout son talent, en allant chercher ses points dans la peinture, tout en faisant profiter ses coéquipiers de l’agressivité de la défense sur lui, mais également en punissant Oklahoma City de loin, avec notamment ce tir venu de très, très, très loin…

« Je ne dirais pas que c’est une surprise », répond-il lorsqu’on l’interroge sur la forme de son groupe. « Depuis le moment où nous sommes arrivés ici, il y a eu beaucoup d’énergie et de compétitivité. Je ne sais pas si on va gagner ou perdre, mais on a des gars dans le vestiaire qui ne reculent devant aucun duel ou aucune équipe. »