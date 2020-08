Monty Williams n’en veut pas à l’étourdi Deandre Ayton

Deandre Ayton aurait bien pu manquer la rencontre d’hier face au Thunder. Le pivot de Phoenix avait en effet oublié de fournir son test négatif quotidien négatif dimanche matin et n’était donc pas autorisé à jouer jusqu’à ce qu’un nouveau test négatif soit délivré ce lundi.

Mis en quarantaine jusqu’à ce qu’il ait reçu le feu vert du staff médical, Deandre Ayton a finalement pu rejoindre son équipe avant la rencontre, pour s’échauffer durant le premier quart-temps sur un vélo d’appartement avant de finalement pouvoir entrer en jeu (10 points et 6 rebonds en 17 minutes).

« Je n’essaie pas de minimiser ce qui s’est passé, mais c’est déjà arrivé dans la « bulle ». Vous devez juste vous demander toute la journée : est-ce que je me suis fait tester ? »

Même s’il s’en serait sans doute bien passé, son coach Monty Williams n’a pas tenu à accabler davantage son joueur, les Suns l’ayant en plus emporté largement (128-101).

« Je ne dirais pas que ça a été une distraction qui a mis tout le monde à terre, » a-t-il déclaré. « C’est clair qu’il fait partie intégrante de notre équipe et quand on a appris qu’il avait fait un test suffisamment tôt pour pouvoir revenir, ça nous a enlevé un poids. Je n’essaie pas de minimiser ce qui s’est passé, mais c’est déjà arrivé dans la « bulle ». Vous devez juste vous demander toute la journée : est-ce que je me suis fait tester ? ».

Monty Williams a ensuite raconté une anecdote devenue courante dans la « bulle », la frénésie du test quotidien.

« Je me suis parfois retrouvé à me demander en fin d’après-midi si je l’avais fait alors que je m’étais fait tester tôt le matin. Ça ne fait que vous embrouiller et je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, » a-t-il ajouté. « Ce n’était pas intentionnel. Heureusement, il a pu se faire tester assez tôt pour avoir les résultats et pouvoir venir jouer ».