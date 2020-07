Absent face à Portland, Nerlens Noel avait oublié de se faire tester

Nerlens Noel manquait à l’appel cette nuit dans la rencontre entre Oklahoma City et Portland, et pour cause, l’intérieur du Thunder était dans sa chambre d’hôtel, contraint d’observer 24 heures de quarantaine après avoir oublié de se rendre à son test quotidien au Covid-19, comme le stipule le règlement.

Piqûre de rappel

Le joueur s’est ainsi pénalisé en manquant un match mais a aussi handicapé son coach en vue de ses rotations et l’ensemble de ses coéquipiers. Pour Billy Donovan, cet événement malheureux doit servir de piqûre de rappel à tout le monde, lui y compris, afin que ça ne se reproduise plus.

« Nerlens avait beaucoup de remords, » a déclaré l’entraîneur. « Pour être tout à fait honnête, il m’est arrivé d’être dans ma chambre et de me dire : « Oh mon Dieu, j’ai oublié de faire mon test » et de devoir y aller pour le faire. Parfois, si le test n’est pas fait au moment de l’entraînement, on peut oublier un peu plus tard dans la journée. Il a fallu rappeler à tout le monde ici… Nous avons parlé du fait que nous devons tous être responsables pour nous assurer d’y parvenir ».

Pour ce dernier « scrimmage », Oklahoma City évoluait également sans Chris Paul (repos) et Terrance Ferguson (contusion) mais cela n’a pas empêché le Thunder de s’imposer (131-120) une nouvelle fois.