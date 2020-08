Le patron des Rockets toujours déterminé à dépenser pour faire gagner sa franchise

Un mois après le début de la suspension de la saison, Tilman Fertitta, le propriétaire des Rockets, avait licencié 45 000 de ses employés et déclaré voir sa fortune « brûler à raison de 2 millions de dollars par jour ».

Si bien que plusieurs mois après, les estimations annoncent que Fertitta, également propriétaire du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, aurait perdu autour d’un milliard de dollars !

De quoi ralentir les futures folies avec les Rockets, voire de faire des économies alors que l’argent n’a jamais été un problème pour lui ? Pas question.

« On ne prend pas des décisions liées au basket de deux ou trois millions de dollars basées sur la luxury tax », annonce Tilman Fertitta au Houston Chronicle. « Notre budget de la saison était déjà dans la luxury tax. On veut être champion et quand c’est le cas, ça rapporte entre 30 et 50 millions de dollars l’année suivante entre les sponsors et les ventes de billets. Donc on veut dépenser pour gagner. »

« C’est bien d’avoir plusieurs milliards en poche »

Avec une fortune estimée autour de 4.9 milliards de dollars, Fertitta n’a donc pas l’intention de compter les dollars avec les Rockets si cela permet de décrocher le Graal. Malgré les multiples pertes liées au Covid-19.

« Voilà pourquoi c’est bien d’avoir plusieurs milliards en poche. Je vais faire tout ce qui sera nécessaire pour avoir la meilleure équipe possible. Et le reste ne concerne pas les Rockets. Je paye les gens pour qu’ils prennent les bonnes décisions. J’ai foi en leurs décisions, j’ai foi en Mike D’Antoni, tant qu’on est en playoffs et qu’on a une chance de jouer le titre. »

Mais à Houston on le sait, et les dernières années l’ont prouvé, on n’achète pas une bague avec un chéquier et à coups de millions de dollars.

« Personne ne pensait que Toronto allait gagner le titre l’an passé », conclut l’homme d’affaires. « Pour gagner un titre, cela demande beaucoup. Voilà pourquoi le grand LeBron James n’a gagné que trois titres. Cela demande de la chance aussi. On veut être dans la course et actuellement, on l’est. »