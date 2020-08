Jusuf Nurkic a senti passer le back-to-back

Avec 18.8 points, 10.5 rebonds, 4.8 passes et 2.5 contres de moyenne dans la « bulle », Jusuf Nurkic a réussi son retour à la compétition après 16 mois d’absence suite à sa blessure et à la suspension de la saison.



Son plus bel exploit physique, c’est peut-être son match contre les Sixers dimanche soir. Le pivot sortait déjà d’une rencontre face aux Clippers samedi soir, où il avait joué 33 minutes. Comme beaucoup de joueurs de retour d’une lourde blessure, il est censé être ménagé pour les back-to-back.

Sauf que Portland souffrait de l’absence d’Hassan Whiteside, touché à la hanche. Le Bosnien a donc remis les chaussures ce dimanche et fait l’effort.

« Physiquement, ça allait, vu la situation, mais je n’étais pas préparé pour un back-to-back », reconnaît le joueur de Portland à NBC Sports. « Je ne savais pas si j’avais envie de jouer, mais après la défaite contre les Clippers, je ne pouvais pas passer à côté. Il fallait se battre, serrer les dents, quoi qu’il en coûte. On joue notre saison en ce moment, donc on ne peut plus se permettre de perdre des matches. »

Nurkic a terminé avec 15 points, 6 rebonds, 3 passes et 3 contres en 29 minutes contre Philadelphie, logiquement « fatigué » après cette victoire très importante. De quoi nourrir l’admiration de Damian Lillard, héros de la soirée avec 51 points.

« Il n’a pas joué depuis un an et demi, et comme on est tous un peu rouillé et qu’il était en bonne forme, j’avais presque oublié qu’il jouait ses premiers matches depuis très longtemps. Et là, il fait un back-to-back. Ce dimanche matin, il avait mal partout, mais voulait être là. Il est comme ça. C’est pour ça que notre équipe est différente. »

Nurkic va pouvoir souffler ce lundi : Portland rejoue mardi soir contre les Mavericks, puis jeudi contre Brooklyn. Avant peut-être un éventuel barrage…