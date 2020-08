Le MVP de la nuit : Damian Lillard remet les pendules à l’heure

Même si ce n’était pas les Clippers en face, c’était prévisible… Après avoir loupé deux lancers décisifs la veille face aux Clippers, mais aussi un 3-points à 10 secondes de la fin, Damian Lillard allait vite corriger le tir, et ce sont les Sixers qui ont servi de défouloir. Le meneur de Portland plante 51 points, dont 18 dans le dernier quart-temps, et comme tout lui réussit, son premier panier est un gag. Une passe dans le trafic qui frappe le visage de Tobias Harris puis la planche avant d’entrer dans le panier. C’était le signe d’une bonne soirée…

« Je ne voulais pas forcément être performant d’une manière précise après ma performance de la veille. J’avais plutôt en tête l’idée qu’on avait laissé échapper un match, et que j’en étais responsable pour une grosse partie. Donc ce soir, j’étais plutôt à me dire : « Ça n’arrivera pas deux fois. » »

Mais il a tout de même fallu s’arracher pour repousser des Sixers rapidement privés de Joel Embiid, touché à une cheville. Cette fois, c’est Jusuf Nurkic qui se retrouve sur la ligne des lancers à 10 secondes de la fin, et il met les deux pour donner trois points d’avance. Ce sera suffisant pour s’imposer 122-119. Avant cela, Lillard avait pris le match à son compte pour remonter un écart. D’abord avec un 3-points lointain, puis un dunk. Et c’est lui, sur un 3-points en déséquilibre, avec la faute, qui permet aux Blazers de reprendre les commandes. Du pur Lillard.

« Je suis prêt à prendre tous les risques. Si on perd, je l’assume, comme la veille. Et quand on gagne, je me dis : « Faisons-le encore ! » J’adore ça« .

Grâce à cette victoire, Portland reste au contact de Memphis, mais surtout envoie les Pelicans et les Kings en vacances. Une habitude chez Lillard…