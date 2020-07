Grâce à la coupure, Jusuf Nurkic a encore plus travaillé pour son retour

Il devait faire son retour le 15 mars dernier, quasiment un an jour pour jour après sa grave blessure du 25 mars 2019. Puis la coupure de la saison, quatre jours avant, a prolongé son attente de quatre mois.

Jusuf Nurkic aura donc attendu pas mois de 16 mois pour retrouver les parquets. Ce vendredi soir, il fera son retour dans une rencontre officielle, après un parcours fait d’observation et de travail d’individuel.

« Quand on est mis à l’écart pendant 16 mois, à regarder son équipe jouer et à être davantage un coach qu’un joueur, ça offre une perspective totalement différente », explique le joueur des Blazers à ESPN. « Que ce soit pour le basket, pour mon équipe, pour ma famille et pour la vie. J’apprécie encore plus. »

Les quatre mois de coupure l’ont brisé dans son élan, mais ont également servi de période supplémentaire pour travailler, notamment son shoot extérieur, son tir à 3-pts étant inexistant ou presque, et ses appuis.

« Il n’a que 25 ans », rappelle un des assistants coaches de Portland, Nate Tibbetts. « Donc il se cherche encore en tant que joueur. Quand il est arrivé ici, notre objectif c’était qu’il soit plus à l’aise près du cercle. Il allait trop vite et manquait d’équilibre au lieu de prendre son temps. Là, pendant cette pause, c’était un coach avec un joueur, donc on a pu travailler en profondeur. Et je pense ça a a été très utile. Il n’est pas rouillé. »

Comme tous les joueurs qui reviennent d’une grosse blessure, le Bosnien assure qu’il est un « meilleur joueur » maintenant qu’auparavant. Il doit désormais le prouver.

Rendez-vous ce soir, à partir de 22h00, pour le premier gros test pour lui et Portland, face à Memphis.