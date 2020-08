Frustré, LeBron James apprend à jouer sans public

Assurés de terminer numéro 1 de la conférence Ouest, et d’affronter le vainqueur du « play in » au premier tour, les Lakers ne sont pas très convaincants depuis la reprise, et cette nuit, ils ont perdu face aux Pacers malgré la présence du tandem James-Davis. C’est la 4e défaite en six matches ! Si impressionnant avant la suspension de la saison, LeBron James semble jouer à 70% de ses capacités, et ce alors qu’il avait été décisif face aux Clippers lors de la première sortie.

« Je commence à m’habituer de plus en plus à être ici. C’est vraiment une dynamique étrange. Je n’avais pas joué dans des salles vides depuis très, très longtemps » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Il faut remonter à très longtemps pour ne trouver personne pour me regarder jouer. J’essaie juste de trouver ce rythme. Je ne crois pas avoir déjà joué un match qui compte dans une salle vide. »

Et pourtant, il va falloir s’y habituer car les playoffs débutent dans une grosse semaine, et il faudra se faire violence pour donner le meilleur de soi-même. « C’est une situation différente de toutes celles que j’ai connues, et c’est plutôt difficile de se dire : « OK, les playoffs arrivent, et on en devrait être là ». On est littéralement dans… une bulle. C’est difficile à expliquer. Evidemment, on veut jouer du très bon basket avant de débuter les playoffs. C’est exactement ce qu’on devrait faire, et ce qu’on souhaite faire. Ce soir, j’ai le sentiment qu’il y avait du mieux par rapport aux matches face aux Rockets et au Thunder. »

« Une fois que j’entre sur le terrain, cela devient un sanctuaire »

Il y a de la frustration chez LeBron, mais il assure que sa passion pour le basket reste intacte. « Il faut vraiment aimer le basket pour être ici car il n’y a pas de motivation extérieure, qu’il s’agisse de l’excitation de la foule et de choses de cette nature. Il faut vraiment aimer le basket, et aimer le travail pour se focaliser sur son boulot. »

C’est pareil pour tout le monde, et LeBron tient surtout à rendre hommage aux fans et aux spectateurs, sans qui le sport n’est finalement pas tout à fait le même. « Quand on aime le basket, peu importe qui est dans les tribunes. Ce n’est pas important. Une fois que j’entre sur le terrain, cela devient un sanctuaire. Je suis capable de faire abstraction dès l’entre-deux. Mais les fans du Staples Center me manquent vraiment, ainsi que ceux contre qui on joue, et qui me siffle. Les fans nous manquent. J’espère un jour que la pandémie et le Covid seront derrière nous, et qu’on pourra prendre toutes les précautions nécessaires et trouver les solutions pour ramener nos fans dans les salles et les stades. C’est énorme pour les sports. »