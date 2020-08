Mavericks – Bucks : un sensationnel Luka Doncic arrache la décision

Assurés de finir respectivement 1er à l’Est et 7e à l’Ouest, les Bucks et les Mavericks sont en roue libre, et ils nous ont gratifiés d’un sublime spectacle, avec en prime du suspense et des gestes de très grande classe !

Ce sont les Mavs qui frappent les premiers avec d’abord une feinte de grand-père de Luka Doncic pour enrhumer toute la défense des Bucks, puis Dorian Finney-Smith qui fait la différence à 3-points pour provoquer un premier temps-mort (13-4). Le jeu est alerte, les stars ne donnent pas le sentiment de vouloir s’économiser et Kristaps Porzingis s’envole pour un alley oop à une main sur un service de Trey Burke (22-13). Heureusement, Giannis Antetokounmpo veille au grain, et il ponctue le quart-temps d’un Eurostep dont il a le secret. Dallas reste devant après douze minutes (35-32).

Brook Lopez est bouillant

Ça ne refroidit pas Dallas, et surtout pas Trey Burke qui semble libéré en cette fin de saison. Parfait complément de Doncic, il redonne neuf points d’avance aux Mavs (46-37). Milwaukee est dépassé dans le rythme, et sur chaque pick-and-roll, la 3e rotation est en retard. Mais en attaque, un joueur explose, et c’est Brook Lopez. Le pivot des Bucks entame un « clinic » à 3-points, et il inscrit 11 points en 4 minutes pour donner l’avantage aux Mavs (58-54). On le retrouve au dunk, puis à la claquette, et Milwaukee rejoint les vestiaires avec neuf points d’avance (71-62).

Au retour des vestiaires, le « Greek Freak » prend le relais, et Milwaukee semble maîtriser son sujet (78-69). Sauf que Luka Doncic est partout, et que son agressivité oblige les Bucks à l’envoyer sur la ligne (81-78). Et quand le chemin du panier est bouché, il trouve Porzingis pour un énorme poster sur Lopez (91-89). Derrière, Antetokounmpo perd un ballon, et c’est Trey Burke qui sanctionne aussi aux lancers, pour redonner l’avantage aux Mavericks (93-91). Dallas a repris la main, et c’est au tour de Maxi Kleber de profiter du caviar de Doncic. Avec la faute ! Doncic est sur son nuage, comme sur ce stepback sur Wes Matthews et Dallas reprend le large (101-93).

Dallas passe un 17-0 au meilleur des moments

Le match gagne en intensité et les défenses sont de plus en plus serrées. Ce qui n’empêche pas Matthews de faire mouche à 3-points, imité aussi ensuite par Kleber. L’Allemand tient la baraque pour répondre aux 3-points de Pat Connaughton et de Lopez. Le pivot des Bucks a repris son show, et Dallas plie (110-107). Le match devient âpre, et c’est Doncic qui remet les Mavericks devant (112-110). Il reste quatre minutes à jouer.

C’est George Hill qui réveille ses coéquipiers, et Milwaukee enchaîne par un 9-0 avec un énième dunk d’Antetokounmpo ! Dallas est dans les cordes, mené 119-112 à deux minutes de la fin. Sauf que Finney-Smith ne tremble pas sur un ballon ressorti par Doncic, et les Mavericks répondent par un 7-0 pour égaliser (119-119). Le dernier ballon est pour Milwaukee. George Hill choisit le 3-points. Il le loupe, mais Lopez puis Antetokounmpo dévient le ballon pour la claquette. Ça ne rentre pas, prolongation !

La passe géniale de Doncic

La suite ? On prend les mêmes et on recommence ! Luka Doncic poursuit son travail de fixation pour mieux ressortir sur ses shooteurs. Finney-Smith trouve deux fois la mire à 3-points, et Dallas signe un 9-0 (128-119). A cheval sur la fin du 4e quart-temps et le début de la prolongation, on est sur un 17-0 ! Mais Milwaulkee s’accroche, et Khris Middleton sort de sa boîte pour épauler Antetokounmpo (128-126).

Finalement, le dernier mot est pour Doncic sur un geste génial : une passe entre les jambes pour envoyer Kleber au dunk. Avec la faute, et l’Allemand met le lancer bonus (135-130). Doncic en remet une dernière couche et Dallas s’impose 136-132 à l’issue d’un match de très grande qualité. Face au MVP 2019, le Slovène livre l’un de ses meilleurs matches en carrière : 36 pts, 19 pds et 14 rbds. C’est son 17e triple double de la saison !