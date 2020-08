Une nouvelle chance pour le duo Joel Embiid-Al Horford

Après d’innombrables débats sur la complémentarité de l’association de Joel Embiid et Al Horford, puis finalement la mise sur le banc du second nommé juste avant la suspension de la saison, la blessure de Ben Simmons propulse de nouveau l’ancien Celtic dans le cinq majeur.

Un changement qui peut expliquer le début de match poussif de Joel Embiid – à moins que ce ne soit le baptême de ses premières chaussures signature : l’intérieur s’est d’abord évertué à tirer de loin, sans succès, avant de se rapprocher du cercle en deuxième période. « Je pense que c’est Joel qui a changé le cours du match pour nous » estime Al Horford. « En deuxième mi-temps, il s’en fichait de la défense en face, il dominait. Quand il fait ça, qu’il a cet état d’esprit, tout ce que je peux dire c’est ‘bonne chance’. »

La présence physique d’Al Horford plus importante que ses stats

« C’était flagrant, Joel est revenu dans un autre état d’esprit » abonde Brett Brown sur NBC Sports. « On a parlé à la mi-temps. Il a donné le ton ensuite. On a fait notre meilleur quatrième quart-temps en défense depuis notre arrivée ici (31-22). Joel était aussi présent en attaque qu’en défense. »

Philly a fait la différence en début de quatrième quart avec un 10-0, alors qu’Al Horford était sur le banc, mais ce dernier est revenu enfoncer le clou, terminant la période avec 9 points pour, au total, 21 points et 9 rebonds.

« Je pense que tout le monde l’a vu pendant le match, je l’ai senti sur le bord du terrain, c’est sa présence physique qui a compté – c’est ce dont on avait besoin ce soir » explique Brett Brown. « Je pense qu’on était en train de perdre cette bataille physique en première mi-temps, des deux côtés du terrain. Al a bien joué, et ce n’est pas statistique – bien que les siennes soient très bonnes – c’est plutôt la présence physique qu’il apporte à ce groupe qui est importante. »

Avec 44 points et 22 rebonds en cumulé pour le duo, et un succès à la clé, on peut dire que les retrouvailles des deux hommes dans le cinq sont réussies. À confirmer sur la durée car Ben Simmons ne va pas revenir tout de suite…