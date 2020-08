Les Sixers renversent le Magic en trois minutes

Premier match sans Ben Simmons, et nouvelle victoire des Sixers qui s’imposent 108-101 face au Magic d’Evan Fournier (22 points). Grâce au Français et Nikola Vucevic, Orlando avait le match en main pendant trois quart-temps. En face, Joel Embiid s’entête à jouer au large, et il n’en met pas une pendant une mi-temps.

Finalement, il se rapproche du cercle pour défier Nikola Vucevic et ça change tout. À une minute de la fin du troisième quart-temps, Markelle Fultz, les pieds dans le ciment, inscrit un 3-points chanceux pour donner trois points d’avance (79-76).

Mais en trois minutes, le match va basculer car les Sixers vont signer un 10-0 à cheval sur les deux quart-temps.

L’action symbole, c’est ce contre de Matisse Thybulle sur Terrence Ross à 3-points. Le rookie poursuit son action, et c’est lui qui marque sur la contre-attaque. Derrière, Tobias Harris enfonce ce même Terrence Ross, épaule en avant, pour marquer près du cercle. C’est le 2+1 qui donne sept points d’avance (86-79). Evan Fournier réagit à 3-points, mais Al Horford puis Alec Burks plantent aussi de loin, et l’écart passe à +10 (97-87).

Le Magic ne s’en remettra pas, et les Sixers s’imposent 118-107. Une 3e victoire de suite qui leur permet de revenir à hauteur des Pacers, et de rester en course pour les 4e ou 5e place, pour éviter Boston au premier tour.