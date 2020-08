Memphis se rassure face à OKC

OKC a habitué ses fans aux miracles depuis le début de saison, mais l’absence de Steven Adams, blessé à la jambe venue s’ajouter à celle de Dennis Schroder (sorti de la « bulle » pour fêter un heureux événement), a eu raison de ses ambitions sur cette opposition face à Memphis, dans l’obligation de gagner, bien qu’également amoindri par la récente blessure de Jaren Jackson Jr.

Malgré l’absence de sa tour de contrôle, OKC surprend toutefois en dominant le début de partie. Nerlens Noel répond présent au poste 5 et Luguentz Dort lance son équipe avec 3 paniers à 3-points. Le Thunder contient bien l’attaque adverse tandis que le duo Gallinari-Bazley artille à nouveau de loin, portant la marque à 19-37 après un cinglant 28-10.

Le réveil des Grizzlies

Memphis est déjà sonné mais réagit en conséquence. Après Grayson Allen et Gorgui Dieng à 3-points pour ramener l’écart à 25-37 à l’issue du premier acte, Anthony Tolliver enchaîne avec deux missiles. Malgré ses deux fautes personnelles, Jonas Valanciunas fait aussi son chantier, et revoilà déjà les Grizzlies à 38-39 après un 11-0. La 3e faute du Lituanien, renvoyé sur le banc, n’entame pas l’enthousiasme de Memphis qui prend les devants dans la foulée sur un 3 points de Dillon Brooks (41-40).

Ce dernier se montre alors plus agressif et efficace, et en compagnie de Ja Morant, également plus incisif et auteur d’un caviar dans les airs pour Gorgui Dieng, permet aux Grizzlies de faire la course en tête jusqu’à la pause. L’écart aurait pu être plus important suite à deux « and-one » signés du tandem Morant-Dieng, jusqu’à ce que Danilo Gallinari et Chris Paul, après une interception à 3 secondes de la mi-temps, n’inscrivent deux paniers à 3-points afin de ramener OKC à -3 (63-60).

Ja Morant et Jonas Valanciunas montrent la voie

Mais ce coup de chaud des deux leaders du Thunder ne survivra pas à la pause. Au contraire, c’est Memphis qui dicte toujours le tempo et enfonce rapidement le clou. Jonas Valanciunas prend à nouveau le dessus sur Nerlens Noël à deux reprises et Ja Morant offre ensuite 10 points d’avance aux siens d’un tir à 3-points (74-64). Et même si le pivot de Memphis doit encore brièvement sortir, cette fois touché aux côtes, les troupes de Taylors Jenkins gardent le cap.

Ja Morant plante un 3-points de plus et l’écart monte jusqu’à +20 suite à un tir dans le corner de Grayson Allen et deux paniers de Brandon Clarke (95-75). Même si le Thunder est friand des « come-back » renversants, Memphis tient bon jusqu’à la fin en conservant une solide avance.

Celle-ci grimpe même et jusqu’au bout puisqu’après le 3 points de Dillon Brooks, marquant la sortie des titulaires à + 27 (110-83), les remplaçants des Grizzlies pousseront l’écart jusqu’à +31 sur un panier de Yuta Watanabe (121-90) pour finalement s’imposer (121-92).

Memphis peut enfin souffler en conservant une courte avance sur Portland au classement à trois matchs de la fin de la saison régulière et avant d’affronter le champion en titre ce dimanche.