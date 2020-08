Calvin Murphy fier de voir James Harden battre ses records de franchise

Meilleur marqueur de la ligue depuis trois saisons, James Harden tourne à 29.6 points de moyenne sous les couleurs de Houston. Avec un tel rythme, évidemment, les records tombent rapidement et en seulement 610 matches, le MVP 2018 est déjà le deuxième meilleur marqueur de l’histoire des Rockets.

Face aux Mavs, dans le premier match de reprise, le barbu texan avait dépassé Calvin Murphy, 1 002 rencontres jouées dans le Texas et 17 949 points inscrits. James Harden lui avait déjà subtilisé un record, celui des points marqués sur un match, avec 60 unités en janvier 2018 contre les 57 unités de Calvin Murphy en mars 1978.

« C’est le vieux cliché : tous les records sont faits pour être battus », déclare-t-il au Houston Chronicle. « Mais quand c’est le cas, on veut que les records soient battus par un joueur qui a la classe. On ne veut pas que ça arrive par hasard ou par accident. Harden est peut-être le meilleur attaquant de la ligue aujourd’hui, donc avoir un tel joueur qui bat mes records, ça signifie quelque chose pour moi. »

Calvin Murphy a passé l’intégralité de sa carrière à Houston. Extérieur de talent et Hall of Famer, il a été All-Star en 1979 et a même tourné à 25.6 points de moyenne en 1978 malgré sa petite taille (1m75). Il compensait avec une vitesse et une détente remarquables, ainsi que beaucoup d’énergie.

« Mon record de points sur un match a tenu 40 ans et je ne savais pas que je l’avais depuis si longtemps », poursuit-il. « Personne ne savait que j’avais ce record, avant que James ne le batte. Quand on parle de l’histoire des Rockets, mon nom ressort. »

James Harden fonce vers Hakeem Olajuwon

Outre sa troisième place au scoring, Calvin Murphy est également le deuxième passeur (4 402) et intercepteur (1 165) des Rockets. Là aussi, à la passe, il a été récemment dépassé par James Harden (4 687 passes décisives).

« The Beard » (18 063 points), qui est aussi depuis quelques jours le meilleur marqueur gaucher de l’histoire devant David Robinson, n’a désormais plus qu’une légende locale à dépasser : Hakeem Olajuwon, qui a marqué 26 511 points en 1 177 matches à Houston.

S’il maintient sa moyenne texane, le All-Star n’aura besoin que de quatre saisons au maximum pour devenir le scoreur numéro un de la franchise.

« On sait tous à quel point Murphy a été un grand joueur de cette franchise, ce qu’il a réalisé offensivement et défensivement, ou à la passe », explique James Harden. « C’est un honneur d’être parmi les meilleurs joueurs de l’histoire à avoir porté un maillot des Rockets. J’ai encore du temps devant moi avant de rattraper Olajuwon. Si je maintiens cette cadence, j’ai mes chances. »