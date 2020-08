Jakob Poeltl, seul et unique protecteur du temple Spurs

À défaut d’avoir pu trouver un accord avec la franchise texane en octobre dernier, Jakob Poeltl va devenir free agent protégé en fin de saison. Mais le pivot autrichien des Spurs ne semble pas trop inquiet pour la suite.

En l’occurrence, dans la bulle d’Orlando, il est tout simplement le seul « seven footer » des Spurs, et, à vrai dire, le seul véritable intérieur de taille. Une sacrée responsabilité quand on sait qu’il faut se coltiner les Joel Embiid, Nikola Jokic ou autres Rudy Gobert et Anthony Davis quasiment au quotidien…

« Je ne dirais pas que ça m’ajoute de la pression », explicite cependant Jakob Poeltl, « ça change simplement un peu la façon dont on joue. Mais c’est clairement quelque chose qu’un intérieur moderne doit savoir faire. »

Capable de courir rapidement d’un panier à l’autre, mais aussi de tenir les duels face à des extérieurs après les « switchs » défensifs, Jakob Poeltl est l’arbre qui doit cacher la forêt chez les Spurs. Seul véritable menace au cercle pour San Antonio, il est mis à contribution.

« Jakob va ressortir de ces quelques semaines en étant un bien meilleur joueur », prédit d’ailleurs Patty Mills. « S’il peut mettre en application ce qu’il apprend en ce moment, tout se passera bien pour lui. »

Jakob Poeltl n’est certes pas un foudre de guerre en termes statistiques, à moins de 5 points et 6 rebonds (plus 1 contre) en moyenne. Mais si on creuse un peu, le grand Autrichien est tout simplement le joueur qui conteste le plus de tirs dans la « bulle », derrière un certain Rudy Gobert, double défenseur de l’année en titre.

« Ce qu’il fait, c’est qu’il nettoie beaucoup de choses, il protège la peinture et raccommode pas mal de détails », juge Gregg Popovich. « Il pose de très bons écrans et sait quand il doit rouler. Il cherche ses coéquipiers sur le terrain. Il court bien et protège le cercle. Il rend simplement le jeu plus facile pour tous les autres. »

Joueur de devoir et coéquipier modèle, Jakob Poeltl pourrait parfaitement prolonger à San Antonio tant il semble entrer dans la mentalité locale de partage et de don de soi. En tout cas, cette expérience floridienne ajoute à son crédit, lui qui était plutôt remplaçant cette saison et se retrouve titulaire à Orlando.

« C’est la situation parfaite pour Jakob, et tous les autres jeunes, pour être mis à l’épreuve du feu », reprend le plus ancien au club, Patty Mills. « C’est tout l’intérêt de ces dernières semaines et celles à venir. Et Jakob fait du bon boulot. Il apporte chaque soir et défend contre des intérieurs aux styles de jeu très différents : des gars costauds, des gars techniques, des gars physiques… »

Après une belle progression lors de ses deux premières saisons NBA à Toronto, Jakob Poeltl va arriver à la fin de son contrat rookie chez les Spurs, où il est le seul véritable candidat au poste de pivot. Ce ne sont pas Devin Eubanks ou le récemment signé, Tyler Zeller, qui devraient lui faire de l’ombre…

« Je joue avec la mentalité que si on joue bien et que je joue bien, alors ça finira par m’aider à l’avenir », conclut Jakob Poeltl. « Toute ma carrière, j’ai été un joueur qui aide son équipe à gagner par tous les moyens possibles. Si je peux me concentrer sur ces petites choses, ça va m’aider. »