Début de match sans round d’observation avec Zion Williamson qui fait parler sa main gauche près du cercle, tandis que les Kings lancent un concours à 3-points avec Bogdan Bogdanovic et Nemanja Bjelica (9-4). Des deux côtés, les défenses sont en retard, ou tombent dans le piège des feintes, et c’est du hourra basket.

Jrue Holiday prend le relais de Williamson mais De’Aaron Fox trouve des failles sur sa main opposée, et les Kings maintiennent leur avance (18-11). On ne joue que depuis quatre minutes ! Et le rythme ne faiblit pas. Williamson continue son chantier, par ses points et ses passes, et c’est Bogdanovic qui lui répond. Le Serbe est bouillant, et il réalise carrément son meilleur quart-temps en carrière : 19 points ! Dans son sillage, mais aussi celui d’Harrison Barnes, très précieux par sa polyvalence, les Kings s’échappent pour mener 49-39 après douze minutes. C’est un record de franchise pour les deux équipes, pour le nombre de points marqués pour Sacramento et encaissés pour New Orleans.

Les Kings en roue libre

Heureusement pour Alvin Gentry, le festival d’adresse de Sacramento se calme (un peu) en deuxième quart-temps. Un poil plus agressif en défense, les Pelicans passent un 15-4 avec le duo Ingram-Williamson à la finition. Mais en face, Bogdanovic est « on fire ». Il ne rate rien ou presque, et il redonne de l’air aux Kings sur son 6e 3-points de la soirée (66-60). C’est finalement Lonzo Ball qui est le plus en vue avant la pause. Un 3-points puis un caviar pour Derrick Favors, et les Pelicans rejoignent les vestiaires avec sept points de retard (77-70). En face, Sacramento en est à 10 sur 16 à 3-points.

Au retour des vestiaires, même scénario. Un Zion Williamson qui va chercher les points près du cercle. Il en est à 20 points à 8 sur 8 aux tirs. Le problème, c’est que les Pelicans ne défendent toujours pas. Le plus flagrant, c’est Brandon Ingram. Il n’est pas sur ses appuis et ne fait pas l’effort, et les Pelicans défendent à quatre. Heureusement, l’effectif regorge d’attaquants, et c’est J.J. Redick qui vient faire mouche pour ramener les Pelicans à -3 puis -2 (97-95). Son duel avec Bogdanovic atteint des sommets, mais il manque de soutien, et Sacramento lui répond par un 10-0 pour prendre le large (110-96).

Le problème de New Orleans, c’est qu’il n’y a pas d’agressivité en défense, et pas de constance en attaque. Quelques éclairs de Holiday et de Williamson entretiennent l’espoir, mais la suite est pire. Fox et Bogdanovic se régalent. Comme sur ce back door d’école conclut par le Serbe pour atteindre les 19 points d’avance (134-115). Il reste encore cinq minutes à jouer, et Bogdanovic s’en va chercher son record en carrière pour offrir aux Kings leur première victoire dans la « bulle ». Pour les Pelicans, c’est une grosse désillusion. Cette équipe n’a jamais donné l’impression de jouer un match essentiel pour accrocher la 9e place.