Chez les Cavaliers, Jordan Bell veut jouer avec des « chiens »

En grosse perte de vitesse depuis son départ de Golden State en 2019, après des passages courts et peu marquants à Minnesota (27 matches) et Memphis (coupé après deux rencontres), Jordan Bell a déjà rebondi à Cleveland où il a signé, fin juin, un contrat de deux saisons.

L’objectif sera de relancer sa carrière et il compte non seulement sur son expérience avec les Warriors, où il a remporté le titre en 2018, mais aussi sur sa combativité.

« Ils ont besoin que je sois moi-même », explique l’intérieur à The Athletic. « Je ne suis pas un joueur unidimensionnel, qui ne fait que marquer. Je suis celui qui joue dur et qui essaie de gagner. Je veux toujours m’assurer d’être celui qui se donne le plus sur un parquet. Qui fait ce qu’on lui demande. C’est ce que le coach m’a dit : il veut que je joue dur. Le reste suivra, m’a-t-il dit. »

Cela colle parfaitement avec les propos tenus par J.B. Bickerstaff en juin dernier. Le coach des Cavaliers expliquait vouloir diriger une équipe de soldats : « Je veux qu’une équipe qui nous affronte lors de la seconde soirée d’un back-to-back en février se dise tout de suite : ‘Oh merde, pas eux’. »

Pour cela, il faut des joueurs prêts à aller au combat et Jordan Bell semble motivé comme jamais.

« Je veux jouer avec des chiens. J’adore être dans un chenil, entouré de chiens. Cela fait un moment que je n’ai pas connu ça. J’ai besoin de ça autour de moi. Je suis un chien, donc j’ai besoin d’en avoir d’autres autour de moi. »