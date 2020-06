J.B. Bickerstaff veut transformer les Cavaliers en durs à cuire

Pire défense de la ligue la saison passée aux points encaissés sur 100 possessions (117.6), les Cavaliers pourraient encore conclure l’exercice 2019-2020, tronqué donc puisque leur saison est terminée, à la même place.



Car en effet, Cleveland (115.4 points sur 100 possessions) devance actuellement Washington (115.8) à la fin de ce classement. Mais comme les Wizards joueront encore huit matches pour accrocher les playoffs, les joueurs de la capitale peuvent encore améliorer leur défense.

En bref, depuis le départ de LeBron James à l’été 2018, les Cavaliers ne font plus peur à personne. Et c’est cette impression que J.B. Bickerstaff souhaite changer, ce qui passera par le futur recrutement.

« Au niveau des joueurs, du dribble, de la passe, du shoot et de la polyvalence défensive », annonce le coach des Cavaliers au News Herald, dans ce qu’il va rechercher en terme de profil. « On veut des joueurs qui ont de l’envergure, qui sont athlétiques, rapides. Ce que David Fizdale appelait une armée de couteaux-suisses. »

C’est même par la défense que l’entraîneur, intronisé en cours de saison et qui n’a dirigé que onze matches, aurait aimé appuyer son discours.

« J’aurais dû dire cela en premier, car je crois que c’est une des choses les plus importantes à installer. On ne peut pas être une bonne équipe si on n’est pas dur. Ma vision a toujours été de devenir un groupe que personne ne veut affronter. Je veux qu’une équipe qui nous affronte lors de la seconde soirée d’un back-to-back en février se dise tout de suite : ‘oh merde, pas eux’. »

Pour l’instant, c’est le contraire, mais comme Bickerstaff a été assistant aux Grizzlies, il pourrait instaurer une touche de « Grit & Grind » dans l’Ohio.