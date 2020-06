Si 29 des 30 équipes ont voté en faveur du projet de reprise de la saison à 22, de nombreuses voix s’élèvent ces derniers jours parmi les huit écartées. L’entraîneur des Cavs J.B. Bickerstaff en fait partie.

« On comprend les raisons, on veut être un bon partenaire pour la NBA, car notre ligue est phénoménale dans tout ce qu’elle fait » assure le coach chez ESPN, dans des propos relayés par l’Akron Beacon Journal. Tout le monde sent venir le « mais ». « Mais nos gars sont furieux, et nous aussi. »

Un discours qui résume bien le processus de décision en situation de crise, avec d’abord le temps de l’union sacrée pour ne froisser personne, et puis ensuite celui des critiques.

Ce que J.B. Bickerstaff espère, c’est que son équipe ne restera pas neuf mois sans jouer, et que la NBA trouvera une solution pour occuper les clubs éliminées. « Pour progresser, on doit être ensemble à un moment ou un autre » insiste le technicien en évoquant la solitude de certains joueurs isolés. « On ne peut pas se permettre d’être séparés les uns des autres jusqu’au training camp de la saison prochaine. »

« Le plus important pour les jeunes, c’est de jouer. S’ils ne jouent pas, c’est un désavantage au niveau de la construction de la cohésion, du rythme, de la compréhension des autres. On ne peut pas arriver pour la saison 2020-2021 en ayant fait un pas en arrière »

Des pistes sont déjà évoquées pour occuper le temps d’ici-là, avec si possible un peu de compétition. J.B. Bickerstaff attend avec impatience d’en savoir plus, et compte bien rappeler à ses joueurs qu’ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes si leur saison est terminée.

« Tout le monde doit mieux faire son travail. On doit bosser plus dur, progresser, se battre davantage, tout ce qu’on peut faire pour être une meilleure équipe de basket. Ça nous a donné la motivation pour le faire. »

Mais pour ça, il faut un minimum d'outils. « On ne peut pas laisser ça avoir un impact sur la saison prochaine » résume-t-il.

Cleveland était avant-dernier de la ligue avant l’arrêt de la saison, avec 19 victoires pour 46 défaites.