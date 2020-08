Reverra-t-on Jamal Crawford ?

Six minutes et puis s’en va. Auteur d’un retour remarqué dans le 1er quart-temps du match face aux Bucks, Jamal Crawford a hélas dû quitter ses coéquipiers en raison d’une alerte à la cuisse. Absent face aux Celtics la nuit dernière, il n’est pas certain de pouvoir rejouer…

« Il va manquer quelques matches, et il soigne sa blessure au quotidien » annonce Jacque Vaughn à la presse. « Mais on a bien l’intention qu’il nous rejoigne pour la suite. »

Le souci, c’est qu’une blessure aux ischios peut vite devenir gênante à défaut d’être douloureuse, et c’est parfois long à guérir. Surtout à 40 ans lorsqu’on n’a pas joué depuis un an. La bonne nouvelle, c’est que les Nets sont quasi qualifiés pour les playoffs, et qu’ils n’auront pas besoin de passer par un « play in » pour disputer le premier tour.

Crawford aura donc environ 10 jours pour se remettre de sa blessure.