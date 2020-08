Les Clippers favoris de Kevin Durant pour le titre

Loin de la bulle, Kevin Durant s’est prêté au jeu des pronostics pour le podcast Play for Keeps concernant les Finals. « Si je devais choisir – et je déteste faire ça parce qu’on ne sait jamais ce qu’il peut se passer, on l’a vu avec nous l’an passé – mais si je devais, je partirais sur une finale entre les Clippers et les Bucks » annonce l’ancien Warrior, avec un favori : « Je miserais les Clippers. »



Un choix logique à l’Est, les Bucks étant largement devant, pas à l’Ouest, où ce sont les Lakers qui sont premiers et non leurs voisins. Mais pour « KD », la présence de Paul George et Kawhi Leonard fait d’eux des favoris.

« Leur effectif est vraiment riche » justifie-t-il. « Ils n’ont pas été au complet une seule fois depuis je ne sais combien de temps, leur talent est juste indéniable. Tu as PG et Kawhi sur les ailes, et c’est ce qu’il faut pour gagner, des ailiers. Tu as deux des trois ou quatre meilleurs ailiers de la ligue dans la même équipe. »

Le duo LeBron James-Anthony Davis appréciera d’être laissé de côté…