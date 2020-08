En corrigeant les Lakers, le Thunder envoie un message !

Démarrage poussif des deux équipes, maladroites pour débuter. Après six minutes, le score traduit parfaitement cette entame équilibrée (10-10). Dans le sillage d’un Shai Gilgeous-Alexander affûté, le Thunder inflige ensuite un 10-2 aux Lakers, creusant le premier écart de la partie. Ce « run » leur permet de mener aisément au bout d’un quart-temps (26-16).

Faute d’espace, de rythme et de jambes, Los Angeles ne parvient pas à régler la mire dans le deuxième acte. Plus agressifs et concernés par le match, les joueurs de l’Oklahoma en profitent pour se détacher un peu plus encore (34-21).

Dès lors, s’appuyant toujours sur une défense bien en place, les « Purple and Gold » retrouvent un semblant d’adresse extérieure. OKC veille cependant au grain, repoussant constamment leurs tentatives de rapproché (43-38). À la pause, les hommes de Billy Donovan sont devant mais ceux de Frank Vogel ont limité la casse, malgré une adresse en berne (52-45).

En mode All-Star, Chris Paul rayonne

Au retour des vestiaires, Kentavious Caldwell-Pope puis Steven Adams sont contraints de quitter leurs coéquipiers prématurément pour cause de blessures. Respectivement touchés au ventre et au genou, ils finiront par revenir tous les deux en jeu.

Ces sorties font néanmoins retomber le rythme de la rencontre, ce qui profite au Thunder. Emmenée par un très bon Chris Paul, la franchise de l’Oklahoma s’envole au score (67-52). Défensivement, les Angelenos ne réussissent plus à freiner leurs adversaires sans faire de faute tandis qu’offensivement, ils continuent d’arroser à 3-points.

L’écart grimpera même jusqu’à +20. Le retour en jeu de LeBron James provoquera toutefois un sursaut d’orgueil chez les Californiens mais, à douze minutes de la fin, c’est bel et bien OKC qui fait confortablement la course en tête : 81-66 !

Le Thunder ne faiblit pas

Rapidement revenus à dix points à l’entame du dernier quart-temps, les « Purple and Gold » se prennent un nouvel éclat signé « CP3 » et consorts. Malgré un Anthony Davis gêné par les fautes, le « King » se démène pour ramener son équipe. Esseulé, il ne fait cependant pas le poids face au collectif adverse (92-77).

Comme depuis le début du match, Los Angeles tente mais ne parvient pas à réaliser un « run » pour recoller. Réaliste, Frank Vogel agite finalement le drapeau blanc et envoie ses seconds couteaux sur le parquet à trois minutes du terme. Oklahoma City l’emporte avec la manière face aux leaders de l’Ouest (105-86).

Avec ses 21 points, 7 rebonds et 6 passes, Chris Paul est le MVP de cette partie. À ses côtés, les quatre autres titulaires du Thunder ajoutent chacun 10 points ou plus. Chez les Lakers, c’est LeBron James (19 points, 11 rebonds, 4 passes) qui a été le plus en vue tandis qu’Anthony Davis (9 points) a déçu après son carton face au Jazz.

Les Californiens se devront d’oublier très vite ce revers puisqu’ils seront de nouveau sur le pont demain soir, contre les Rockets. OKC aura quant à lui rendez-vous avec les Grizzlies, dans deux jours.