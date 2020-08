Le MVP de la nuit : Anthony Davis fait valser le Jazz

Les candidats au titre de MVP de la nuit ne manquaient pas cette nuit avec Fred VanVleet, Michael Porter Jr. ou encore Nikola Jokic. On a finalement choisi Anthony Davis, impressionnant de facilité face à Rudy Gobert. Face aux Raptors, l’intérieur All-Star avait été critiqué pour sa timidité et son manque d’initiative, et il a répondu avec la manière face au double meilleur défenseur de la NBA.

Après le 7-0 initial du Jazz, l’ancien des Pelicans va carrément prendre le match à son compte. Les grands bras de Rudy Gobert ne peuvent rien faire. À 4-5 mètres, à 3-points, au drive, à gauche et à droite… Anthony Davis ne loupe rien, ou presque, et sa mobilité est problématique pour Rudy Gobert qui prend deux fautes sous le cercle.

« Le coach m’avait juste dit d’être plus agressif. C’est ce qu’il ressentait et moi aussi » expliquera Anthony Davis après le match. « Face à Toronto, j’avais joué le jeu de leur défense, j’avais accepté leurs prises à deux. J’avais joué juste, mais je dois dans le même temps rester agressif. »

Un casse-tête pour la défense

Dans le sillage de leur intérieur, les Lakers reviennent à la hauteur du Jazz, et à la fin du premier quart-temps, Anthony Davis en est déjà à 13 points, 5 rebonds et 2 interceptions ! En fait, il ne va jamais relever le pied de l’accélérateur. À chaque fois qu’il reçoit le ballon, c’est pour aller de l’avant. Rudy Gobert est piégé. S’il reste collé sur le pick-and-pop, il est débordé en pénétration. S’il reste à un mètre, il est puni à 3-points.

Rudy Gobert rejoint le banc, et Quin Snyder tente une zone. Mais ça ne sert à rien, et les Lakers signent un 14-0 pour se donner de l’air.

Au passage, on constate qu’Anthony Davis est aussi efficace sur pick-and-roll avec LeBron James que Dion Waiters. Pour enfoncer le clou sur la tête de Rudy Gobert, il lui plante un 3-points avec la faute à 43 secondes de la fin. Le step-back est parfait et le Français a beau râler, « AD » lui a fait la totale ce soir, pour terminer avec 42 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre pour 43 d’évaluation. Le tout à 13/28 aux tirs, dont 4/8 à 3-points.