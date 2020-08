Les Rockets visent la manière avant la place

Comme il n’y aura pas d’avantage du terrain en playoffs, finir dans les quatre premiers n’apportera aucun avantage en particulier. Certes, ça permet d’affronter un adversaire moins bien classé, mais le niveau est si homogène à l’Ouest que les Rockets ne visent aucune place en particulier.

Sixième au moment de la reprise, ils sont désormais 4e, et peuvent encore finir 2e. « La motivation, c’est de mieux jouer. C’est de jouer davantage comme une équipe. C’est d’être plus solide en défense » énumère Mike D’Antoni dans le Houston Chronicle. « On ne peut pas y parvenir uniquement en le disant. Il faut le faire. C’est la motivation numéro 1. Si on gagne des places, c’est super. Si on ne le fait pas, je me demande juste si c’est important puisqu’il n’y a pas d’avantage du terrain. Cela dépend de qui on affronte, mais qui sait… »

Pour l’instant, avec cette 4e place, les Rockets affronteraient le 5e, le Jazz. Peut-être l’adversaire le plus affaibli du Top 7, et donc bon à prendre avant éventuellement de défier les Lakers en demi-finale de conférence. Mais tout peut encore bouger car le Jazz n’est pas au mieux, et que le Thunder reste en embuscade. Sur le papier, et c’était déjà le cas l’an passé, les équipes classées de la 3e à la 6e place peuvent intervertir leurs places d’ici la fin de la saison régulière.

« On utilise cet objectif au même titre que de vouloir gagner » poursuit D’Antoni. « On veut être sur une bonne lancée au moment d’entrer en playoffs. Je ne sais pas si ça nous aidera ou si ça nous sera préjudiciable [de gagner des places]. Je nous vois bien aller plus haut car je souhaite qu’on joue bien. Si on joue vraiment bien, alors évidemment les victoires suivront et on pourrait grimper. Mais au final, la seule chose qui me préoccupe, c’est de faire en sorte que nos gars soient prêts pour les playoffs. »

Même si D’Antoni assure ne pas calculer, l’idéal sera peut-être de terminer 3e ou 6e pour éviter les Lakers en demi-finale de conférence. On imagine que le Thunder, le Jazz et les Nuggets y pensent aussi…