Auteur d’un monstrueux triple double, Luka Doncic renverse les Kings

Les Kings peuvent s’en mordre les doigts. Face à des Mavs en quête de rachat, les coéquipiers de De’Aaron Fox (28 points à 12/28 au tir, 9 passes décisives) ont eu plusieurs fois le match main mais n’ont jamais su donner le coup de grâce. Plus agressifs (50 lancer-francs tentés !) et portés par un Luka Doncic inarrêtable, les Texans ont à chaque fois trouvé la solution pour revenir et finalement s’imposer en prolongation.

Sacramento prend le contrôle du tempo d’entrée de jeu, en se nourrissant de ses bonnes séquences défensives pour relancer et en bénéficiant d’une grosse adresse à 3 points (9/19), terminant le premier acte par une flèche de Kent Bazemore puis deux missiles signés Buddy Hield (37-27).

Les Mavs s’accrochent en provoquant des fautes

Dallas compense avec de l’agressivité près du cercle, mais tant que Luka Doncic et Kristaps Porzinigis sont contraints de réussir des exploits pour marquer, les Kings gardent le contrôle. En difficulté de loin (3/11 après 18 minutes de jeu), les Mavs parviennent toutefois à rester au contact. Luka Doncic se rachète d’un dunk manqué avec un 3-points en tête de raquette pour ramener la marque à 56-55 avant de voir De’Aaron Fox conclure la mi-temps avec efficacité (60-56).

Les Kings arrivent toujours aussi bien à contenir les assauts adverses au retour des vestiaires, allant jusqu’à compter 10 points d’avance suite à deux paniers de Richaun Holmes et une claquette-dunk d’Harrison Barnes (71-61). Les Mavs se remettent rapidement dans le droit chemin sous l’influence grandissante de Luka Doncic, auteur d’un drive puis deux passes décisives à destination de Tim Hardaway Jr et Maxi Kleber (71-68).

Luka Doncic monte en régime

Buddy Hield tente de le calmer en lui plantant un 3-points sur la tête en isolation, mais le Slovène répond avec un « and-one » arraché aux forceps et réplique ensuite au 3-points de Kent Bazemore avec un tir lointain à son tour, maintenant à lui seul les Mavs dans la course à 12 minutes du terme (82-75).

Parmi les facteurs X de cette rencontre en faveur des Kings, Richaun Holmes au dunk et Nemanja Bjelica, tout en toucher, redonnent dix longueurs d’avance aux Californiens dès le début du quatrième quart-temps (87-77).

Mais Dallas se reprend à nouveau dans la foulée, avec notamment six points de Dorian Finney-Smith et un nouveau drive spectaculaire de Luka Doncic. Le Slovène atteint le triple-double sur un service pour Kristaps Porzingis juste avant que ce dernier ne récolte sa sixième faute personnelle, à moins de quatre minutes de la fin (95-91).

Une réponse en équipe

La situation n’est pas idéale pour les Mavs, mais les Kings se précipitent trop ou font confiance à deux reprises à Bogdan Bogdanovic pour finir le job, pas forcément le meilleur choix alors que le Serbe a fini le temps réglementaire à 0/14 au tir. Dallas s’en sort finalement grâce à un 3 points de Tim Hardaway Jr et un lancer de Maxi Kleber pour forcer une prolongation (95-95).

A l’image de la rencontre, les Kings prennent un bon départ par l’intermédiaire de De’Aaron Fox et Buddy Hield (102-99). Mais les Texans vont cette fois avoir le sang-froid nécessaire pour plier la partie avec un 10-0 fatal avec de bonnes séquences défensives et le talent de Tim Hardaway Jr, Luka Doncic, Maxi Kleber et Dorian Finney-Smith aux manettes (102-109).

Cette fois, Sacramento ne s’en relèvera pas, malgré les ultimes tentatives désespérées de Buddy Hield et Bogdan Bogdanovic de loin. Vainqueurs 114-110 sous l’impulsion d’un Luka Doncic stratosphérique, les Mavs peuvent savourer car eux aussi, reviennent… de loin.