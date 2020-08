C’était un des feuilletons du début d’année civile : le potentiel retour aux affaires de Darren Collison, six mois après avoir pris sa retraite pour se consacrer à la réligion, et plus précisément aux Témoins de Jéhovah. On entendait alors qu’il hésitait à revenir, et que s’il franchissait le pas, il prendrait la direction de Los Angeles pour rejoindre soit les Lakers, soit les Clippers.



Les premiers avaient pris un coup d’avance en l’invitant voir un de leurs matches début février contre les Rockets, mais quelques jours plus tard, on apprenait qu’il ne reviendrait finalement pas. Aujourd’hui, l’ancien Pacer annonce carrément qu’il n’y a jamais pensé : « Pour être honnête, l’histoire a été montée en épingle. Je n’ai même pas imaginé revenir » affirme-t-il à Mark Haynes.

« Je suis juste allé regarder un match, je voulais voir un de mes bons amis, qui joue pour les Rockets, Russ (Russell Westbrook). J’étais là en tant que fan de basket. On passe tellement de temps sur le parquet en tant que joueur, on n’apprécie pas le basket de l’extérieur. C’était ma seule opportunité d’apprécier tout ça d’un autre point de vue. »

« Si j’en ai besoin, si j’en ai envie, je reviendrai. »

« Quand c’est arrivé, tout le monde a parlé de moi aux Lakers, on en a fait toute une histoire » poursuit-il en faisant l’innocent. « Mais je n’ai pas pensé à revenir, pas une seule seconde, parce que je n’étais tout simplement pas dans le bon état d’esprit à ce moment-là. J’essaie toujours en ce moment de bien m’occuper de ma vie, d’aider les plus jeunes. »

Des rumeurs dans plusieurs médias, une visite chez les Lakers, et il n’y aurait aucun feu à l’origine de cette fumée ? Peut-être une petite flamme quand même, celle du basket, qui continue de l’animer.

« Après cette saison, je ferai le point, mais cette saison je n’ai jamais pensé à revenir. Il y a des équipes qui contactent mon agent, mais elles respectent mon espace privé, ce que je fais dans ma vie. Je suis encore jeune, je m’entraîne encore. Si j’en ai besoin, si j’en ai envie, je reviendrai. » La porte reste donc bel et bien entrouverte…