La délivrance pour Zion Williamson

Dès les secondes qui ont suivi la fin de rencontre, Zion Williamson a fait part de sa joie. « Je me sens de nouveau vivant », a-t-il lâché au micro d’ESPN.

Frustré car bridé depuis le début de la reprise, l’intérieur des Pelicans a enfin eu droit à 25 minutes pour s’exprimer. Et chacune a été importante puisque New Orleans s’est imposé dans la difficulté contre Memphis.

« Je ne vais mentir, c’est dur d’être sur le banc en dernier quart-temps et de ne rien pouvoir faire pour aider son équipe », a réagi l’ancien de Duke. « Donc là, je suis en vie. Le staff m’a demandé d’être l’étincelle en début de match, ce que j’ai essayé de faire. »

Zion Williamson a terminé avec 23 points, 7 rebonds et 5 passes. Certes il y a eu du déchet au shoot (9/21), mais son agressivité vers le cercle a été utile.

Avec Brandon Ingram (24 points), ils ont ainsi porté les Pelicans en dernier acte avec 19 unités.

« Ce soir, c’était capital. On avait ce sentiment d’urgence en dernier quart-temps. On était devant, mais on savait qu’on avait besoin de paniers importants », a expliqué l’ailier.

La victoire des Pelicans est vitale pour la suite puisqu’elle permet de se rapprocher des Grizzlies et de maintenir les espoirs de playoffs.

Et maintenant que Zion Williamson est libéré, tout semble possible. En confirmant jeudi contre les Kings.

« Il manque un joueur pendant 44 matches, il revient et devient un élément important », décrit Alvin Gentry pour se féliciter de la capacité d’adaptation de son groupe. « J’adore ce visage de notre équipe : les joueurs peuvent s’adapter. Ils veulent simplement gagner et c’est la clé en ce moment. Quoi qu’il en coûte. »