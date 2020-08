La frustration gagne Zion Williamson

Même s’il n’est pas étonnant d’avoir vu les Pelicans s’incliner deux fois de suite, face au Jazz puis aux Clippers, puisque ce sont les deux matches les plus relevés de leur calendrier, ces deux revers sont difficiles à avaler.

Le premier match s’est joué à un shoot de Brandon Ingram, quand le second n’a pas duré bien longtemps, New Orleans ayant explosé face à Los Angeles. Au milieu de tout ça, on retrouve un Zion Williamson bridé, seulement présent sur les parquets pendant 29 minutes en deux rencontres.

« Pour être honnête, c’est vraiment dur », assure le rookie à ESPN. « Dès que je commence à transpirer, je dois sortir. Je prends du rythme et le prochain changement est pour moi. Ça reste fun, mais pas totalement. Je suis un compétiteur, je veux rester sur le parquet. »

L’intérieur paye son absence de neuf jours de la « bulle », plus les quatre de quarantaine qui ont suivi.

Il est en retard en terme de préparation et les Pelicans ne veulent prendre aucun risque. Il devait jouer plus face aux Clippers, mais les circonstances ont poussé à Alvin Gentry à le laisser sur le banc.

« On aurait voulu, oui », a réagi le coach. « Dans un match où il y a 30 points, je ne vais pas le mettre même si tout le monde pense qu’il le faudrait. Ça n’aurait pas eu de sens. On passe du temps avec les coaches et les médecins pour lui faire comprendre que, sur le long terme, c’est la meilleure solution. »

Pour l’instant, rien n’indique que l’ancien de Duke aura plus de minutes pour s’exprimer ce lundi soir contre Memphis. En souffrance depuis la reprise, les deux équipes ont impérativement besoin de cette victoire. Les Grizzlies pour consolider leur huitième place à l’Ouest, les Pelicans pour continuer d’espérer un « play-in ».