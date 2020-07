Le temps de jeu de Zion Williamson encore limité

Il avait annoncé vouloir jouer « tout le match » s’il le fallait. Zion Williamson était déterminé à retrouver les parquets et il a bien été aligné dans la première rencontre de cette reprise officielle dans la « bulle » contre Utah.



Mais les Pelicans ont été prudents avec leur rookie. Il n’a eu droit qu’à 15 minutes pour s’exprimer, le temps de marquer 13 points et de réaliser quelques jolies actions. Mais à 7 minutes et 19 secondes de la fin du match, Alvin Gentry a décidé de le sortir définitivement, bien que le match soit serré jusqu’au bout.

« Bien évidemment, on aurait aimé l’avoir avec nous dans les moments chauds, mais on avait utilisé son quota de minutes et c’est ainsi », s’est justifié le coach de New Orleans pour ESPN. « Il a été bon, il a réussi de belles choses et à l’évidence, on est bien meilleur quand il est sur le terrain avec nous. »

Les Pelicans sont passés à côté d’une victoire importante (le shoot de Brandon Ingram n’était pas loin…), mais ce premier match contre Utah et le deuxième contre les Clippers sont les plus difficiles de leur calendrier, sur le papier. C’est à partir du troisième match qu’il faudra vraiment faire la différence, face à des équipes plus abordables.

Et ça tombe bien puisque c’est le temps qu’il pourrait falloir à Zion Williamson pour monter en puissance, après une préparation tronquée par sa sortie de la « bulle ». « Je ne sais pas vraiment combien de temps cela va me demander pour retrouver le rythme, peut-être deux matches », annonce-t-il ainsi.