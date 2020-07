Zion Williamson : « Je joue tout le match s’il le faut »

« Je ne connais personne qui va dire : « Non, je ne peux jouer que 10 ou 15 minutes ». Je joue tout le match s’il le faut. Je suis un basketteur ». Zion Williamson a affiché la couleur à l’issue de l’entraînement de la veille, à 24 heures d’affronter Utah pour le premier match officiel de cette fin de saison régulière.

Le rookie des Pelicans a repris l’entraînement mardi, après avoir passé 12 jours loin du groupe (huit hors de la « bulle » pour raisons familiales, et quatre jours de quarantaine à son retour en Floride). Alors qu’il a simplement pu faire du travail de musculation et de cardio durant ses quatre derniers jours de quarantaine, les deux premiers entraînements collectifs effectués par l’ex prodige de Duke n’ont visiblement pas révélé de souci majeur.

Le dernier mot pour le staff médical

Bien au contraire, Zion Williamson a faim de terrain.

« Je me sens bien mieux physiquement, » a-t-il ajouté. « Je sortais d’une blessure en mars dernier et je devais me remettre sur pied. Mais ces quelques mois m’ont vraiment aidé. J’ai le sentiment d’être dans une position idéale ».

Le coach des Pels, Alvin Gentry, laissera une fois de plus le soin au staff médical de trancher. « Il est évident qu’en tant qu’entraîneur, vous voulez qu’il soit sur le terrain autant que possible. Nous avons beaucoup de gars qui sont mieux équipés pour prendre ces décisions que moi du point de vue de la santé et des minutes de jeu. Ce sera quelque chose de collectif, on va s’asseoir, discuter et essayer de trouver une solution ».

Nul doute que l’entraîneur aura également en mémoire le premier match officiel de Zion Williamson le 22 janvier lorsque le rookie, de retour de blessure et sous restriction de minutes, avait assisté à la défaite des Pelicans depuis le banc en fin de match après avoir pourtant réalisé une énorme prestation.