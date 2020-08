Zion Williamson et les Pelicans se rapprochent dangereusement des Grizzlies

Battus lors de leurs deux premiers matchs, Pelicans et Grizzlies se retrouvent pour un match très important pour la course à la 8/9e place. Autorisé à terminer les rencontres, Zion Williamson débute le match comme il aime faire.

Énergique et déterminé, la nouvelle star de la ligue montre de belles choses malgré un certain déchet à la finition. Zion montre l’exemple et ses coéquipiers le lui rendent bien. À l’inverse, Memphis semble très amorphe dans ce début de rencontre. Bien défendu par le duo Holiday/Ball, Ja Morrant n’a pas son rendement habituel et enchaine les mauvais choix. Memphis est dominé et dépassé par le rythme mis par son adversaire et le score ne cesse d’augmenter en faveur des Pels (21-10). Obligé de changer les choses, Taylor Jenkins envoie Brandon Clarke et Grayson Allen sur le terrain. Les deux joueurs apportent un tout autre état d’esprit. Memphis termine bien ce premier acte tandis que les Pelicans semblent marquer le pas depuis la sortie de leur maestro Jrue Holiday (26-22).

Rapidement, les Pels se remobilisent. Très frustré de devoir sortir au bout de quatre minutes, Zion Williamson veut se rattraper et montrer qu’il est indispensable à son équipe. Trouvé dans les airs par Ball puis Melli, il s’envole et se déchaine sur les cercles. La Nouvelle-Orleans continue de faire la course en tête malgré les tirs à 3-pts de plus en plus lointain de Grayson Allen (46-39). L’adresse de l’ancien de Duke associée à l’abnégation de Ja Morrant permettent à Memphis de ne pas être distancé.

La mi-temps approche et les Grizzlies peinent à revenir sous la barre des 5 points. Peu en vue depuis l’entre deux, Jaren Jackson Jr score deux paniers coup sur coup et tente de montrer l’exemple. Mais Memphis n’a pour l’instant pas les réponses offensives et défensives. Trouvé par un coéquipier, en contre-attaque, Holiday est fauché par Allen. L’image n’est pas très jolie mais le All-Star peut se relever et aller tirer ses lancers francs (58-51).

Zion Williamson répond à l’appel du money time

Zion Williamson (en perdant sa chaussure) puis Brandon Ingram scorent tranquillement et Derrick Favors, efficace comme souvent aux rebonds, lancent parfaitement ce 3e acte (65-55). Malgré la pause à la mi-temps, Memphis n’arrive pas à apporter ce petit grain de folie dans leur jeu, et il sera compliqué pour eux d’espérer s’imposer ce soir.

Alors que son équipe souffre, Dillon Brooks va inscrire 9 points en deux minutes. Le banc des Grizzlies est debout. Memphis vient d’infliger un 13-2 à des Pelicans en manque de concentration (68-67). Sans paniquer, les Pels tentent de retrouver du sens dans leur jeu en attaque. Les présences de Josh Hart et Holiday sur les lignes arrières permettent d’avoir de l’agressivité offensive et Memphis est obligé de sortir fort sur les shooteur, ce qui offre des espaces. Les Pels terminent forts ce 3e quart-temps et semblent avoir le match en main (79-74).

Constamment harcelé par Ball et Holiday, Ja Morant passe à côté de son match offensivement, notamment au niveau de l’adresse. Sa sélection de tir n’est pas bonne, mais ce dernier reste quand même un superbe joueur capable de trouver et de faire briller un partenaire grâce à ses offrandes.

Sa relation avec Jaren Jackson Jr est parfaite mais les deux hommes ne peuvent pas grand-chose face au poignet de JJ Redick. Coup sur coup, la gâchette fait trembler les filets (91-83). L’intérieur des Grizzlies aura pourtant tout donné dans cette fin de match mais les Pels ont le match en main et ils ne vont pas le donner comme ça. Du haut de ses 20 ans, Zion Williamson assume ses responsabilités. Pour une fois qu’il peut jouer une fin de match, il montre à quel point il est déjà indispensable à son équipe. Agressi,f il score d’abord sur la ligne des lancers francs puis par deux drives qui semblent mettre un terme au suspense (103-95).

Memphis s’incline et voit son adversaire du jour revenir à deux matchs et demi. Pire encore, les Spurs et les Blazers lorgnent aussi sur cette 8e place de plus en plus accessible. Le suspense reste entier…