Brett Brown souffle après une nouvelle fin de match compliquée pour les Sixers

Comme face aux Pacers, les Sixers semblaient avoir le match en main face aux Spurs. Comme face aux Pacers, ils ont alors oublié de défendre et se sont encore fait très peur, même s’ils l’ont cette fois emporté…

« Ça craint » admet l’entraîneur, Brett Brown. « Ce n’est pas ce en quoi on croit, ou ce dont on parle. On a eu beaucoup de chance de l’emporter ce soir. Lors des deux derniers quatrièmes quart-temps, on a pris 46 points contre Indiana, et 43 points ce soir… Ça ne permet pas de réaliser des choses d’importance. »

Pour le technicien de Philly, son équipe ne peut simplement pas choisir quand mettre le pied sur l’accélérateur.

« C’est tout à fait dans nos cordes, immédiatement, de changer de mentalité. Il faut qu’on change immédiatement de paradigme et qu’on admette qu’on ne peut pas se permettre de choisir. C’est pourtant ce qu’on fait lors des deux derniers matchs. Il faut rendre hommage à Indiana, et ce soir aux Spurs… mais de façon générale, ce n’est pas comme ça qu’on réussira. Ce n’est pas notre identité, et ça doit être réglé. Et ça le sera. »

Shake Milton se rattrape et rattrape les Sixers

La pause de la saison n’a finalement pas changé grand-chose à Philadelphie, qui a certes récupéré ses blessés mais n’a toujours aucun certitude, et continue son grand talonnement.

« Il faut qu’on fasse du meilleur boulot », confirme Joel Embiid. « On veut être la meilleure équipe défensive de la ligue, donc il faut accepter le défi. Et pas seulement dans le quatrième quart-temps, mais aussi pendant le match. Les deux derniers matchs, on n’a pas été capables de rester devant notre attaquant, et je dois aussi faire du meilleur boulot pour protéger le cercle et me mettre en position pour corriger certaines erreurs. »

Le positif, c’est quand même que les Sixers l’ont finalement emporté face aux Spurs, grâce à Shake Milton.

« On en avait besoin », conclut Brett Brown sur son nouveau meneur titulaire, qui n’avait pas marqué face aux Pacers et qui termine là à 16 points à 6/9 au tir, dont le shoot de la gagne. « Il n’était pas défendu, ils lui ont transmis le ballon et il n’a pas réfléchi, il a juste shooté. Shake, c’est évident que c’est quelqu’un de clair et intelligent. Il mène sa barque avec grâce et confiance, et ça s’est vu dans ce moment. Il est très calme. »

Et il a sans doute aussi calmé quelques problèmes pour son équipe…