C’était prévu depuis son arrivé sur place, sans qu’on sache évidemment la date exacte, mais Dennis Schroder a bel et bien quitté le Thunder et Disney World pour rejoindre son épouse qui va donner naissance à leur second enfant.

« Dennis est actuellement absent de l’équipe pour être avec sa famille » a confirmé Billy Donovan. « J’aurai probablement la chance de lui parler et d’en savoir un peu plus tard aujourd’hui, voire demain. Mais pour l’instant, pour au moins ce match (face aux Nuggets), il est absent. Nous pourrons probablement recueillir plus d’informations une fois que nous aurons l’occasion de passer un peu plus de temps avec lui au téléphone. »

Comme les autres joueurs qui quittent la « bulle », le 6e homme du Thunder devra observer une phase de quarantaine à son retour à Disney World. A une date qui reste inconnue puisque l’Allemand avait expliqué qu’il resterait auprès de son épouse et ses enfants aussi longtemps qu’ils en auront besoin.