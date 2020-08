Damian Lillard explique pourquoi il n’a pas pris le shoot de l’égalisation contre Boston

Il adore ces moments-là. Il venait de mettre cinq paniers primés en seconde mi-temps. Il a reçu la balle dans de bonnes conditions. Tout était en place, dans les ultimes secondes face à Boston, pour que Damian Lillard nous offre encore une démonstration de ses qualités de clutch player.



Il restait 6.8 secondes à jouer et le meneur des Blazers récupère la balle. Il est loin, mais ce n’est jamais un problème pour lui. Il pose un dribble et fait une passe vers Jusuf Nurkic. L’intérieur marque, mais les Blazers sont toujours derrière. Pourquoi donc ne pas avoir shooté ?

« Dans mon esprit, je voulais shooter le plus vite possible. Je savais qu’on n’avait plus de temps-mort », répond Lillard à ESPN. « J’ai attrapé la balle et j’allais tirer, mais j’ai vu Nurkic tout seul. J’ai trop réfléchi. »

Ce qui a fait trop réfléchir « Dame », c’est la défense de Boston. L’action dessinée par Terry Stotts était bien pour un tir primé. Mais le meneur n’avait pas moins de trois joueurs devant lui : Marcus Smart, Jayson Tatum et Daniel Theis.

« Je pensais alors qu’on aurait encore quatre secondes », poursuit-il. « En faisant faute, et même si le joueur de Boston mettait les deux lancers-francs, on avait encore le temps pour que je prenne le ballon et que j’obtienne un bon shoot. Mais ça n’a pas fonctionné ainsi. Mais, avec le recul, le premier shoot aurait été compliqué. Même si j’aurais dû tirer dès que possible. »

Après les lancers-francs réussis de Gordon Hayward, les Blazers avaient trois secondes pour remonter le terrain et prendre le meilleur shoot possible. Sauf que la remise en jeu de Nurkic vers Lillard est totalement manquée et termine en touche pour les Celtics, qui l’ont emporté après une fin de rencontre à suspense.