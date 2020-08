Celtics – Blazers : Jaylen Brown, héros d’un match complètement fou

Les premières minutes résument bien les philosophies des deux franchises qui s’affrontent : tous les Celtics titulaires marquent rapidement un panier, quand les Blazers constatent les échecs à répétition de Carmelo Anthony en isolation. Un scénario qui se confirme pendant tout le reste du premier quart-temps (37-24), avec un concours à 3-points remporté par les C’s (8/12) de Gordon Hayward (3/4).

Des mauvais tirs en isolation, des joueurs qui se rentrent dedans, Carmelo Anthony qui se prend contre sur contre : les Blazers sont à côté de la plaque des deux côtés du terrain.

En face, Jayson Tatum a réglé la mire depuis son 2/18 contre Milwaukee : l’ailier All-Star enchaîne des tirs plus compliqués les uns que les autres. Il en est déjà 17 points à 6/10, Boston est déjà à +22 ! Les Blazers vont un peu mieux avant la pause, mais il faudra faire bien plus pour espérer renverser la situation en deuxième mi-temps.

Un concours à 3-points de folie

Il faudrait aussi une défaillance celte pour créer les conditions d’un comeback, mais celle-ci ne vient pas. Nurkic et Collins enchaînent les paniers, Dame balance même enfin une bombe de loin, mais Tatum, Hayward et Brown marquent encore de loin – le dernier avec la faute, pour maintenir un écart de +20.

Néanmoins, Portland continue de pousser et bénéficie de l’énorme boulot de Jusuf Nurkic pour revenir à -10, grâce aux 4e et 5e réussites à 3-points de Gary Trent Jr. Puis -6 sur un 3+1 de Damian Lillard. Boston n’a pas marqué pendant trois minutes en fin de troisième quart. La fameuse défaillance.

Le réveil de Damian Lillard est confirmé par un nouveau missile, qui donne des idées à C.J. McCollum : Portland est à -1 ! Temps-mort Boston, nouveaux 3-pts pour Lillard et McCollum ! Jaylen Brown en met un aussi qui fait du bien. Lui et Tatum font de leur mieux pour empêcher les Blazers de s’envoler, puis les distancer de nouveau, en se montrant aussi incandescents derrière l’arc. McCollum et Trent Jr. marquent encore de loin pour rattraper un Jaylen Brown de feu, mais derrière Lillard rate la cible, et l’ailier celte plante le « dagger » dans le corner !

« Dagger », ou presque… Melo lui répond, puis Boston perd bêtement le ballon et laisse à Portland une chance d’égaliser après un gros cafouillage. Mais les Blazers vont marquer à 2-points alors qu’ils ont trois points de retard à six secondes de la fin et plus de temps mort… Gordon Hayward marque ses lancers, Jusuf Nurkic balance une longue passe en touche qui scelle la victoire de Boston !