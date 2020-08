Voilà deux matchs que les Rockets renversent dans le « money time ». Après les Mavericks, ce sont ainsi les Bucks qui sont tombés face aux hommes de Mike D’Antoni, pourtant relégués à 8 points à trois minutes de la fin.

« Les choses n’allaient pas dans notre sens. Nos shoots ne rentraient pas, mais on a persévéré » s’est réjoui James Harden (24 points à 5/14 au tir). « On a fait face à l’adversité et on a répondu », a repris Russell Westbrook.

C’est lui qui a d’ailleurs porté l’attaque de son équipe une grande partie de la soirée, finissant avec 31 points à 10/21 au tir, 8 passes décisives, 6 rebonds mais 5 balles perdues.

Dans un grand exercice de « drive and kick », l’ancien du Thunder s’est ainsi appliqué à choisir ses spots lorsque l’accès au cercle était bloqué, à s’approcher du panier dès qu’il le pouvait et à ressortir le ballon lorsqu’il déclenchait une aide de la défense. Un schéma simple mais appliqué à la perfection.

De quoi mettre en position les shooteurs pour Houston, qui ont pris 61 tirs à 3-points, égalant leur propre record.