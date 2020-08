Malgré 40 points de Luka Doncic, les Mavs tombent face aux Suns

Toujours pas de Kelly Oubre Jr. pour les Suns, et Cameron Johnson qui en profite. L’ailier rookie justifie sa titularisation sur le terrain, même si ce sont bien les Mavs qui démarrent mieux. Devin Booker rentre un tir de loin pour réduire l’écart mais quand Boban Marjanovic rentre en fin de premier quart, il donne +10 à son équipe.

Luka Doncic s’impose aussi près du cercle à plusieurs reprises et Dallas joue vite, à la relance, pour un quart-temps concluant à 35-23. L’écart se stabilise à la dizaine en deuxième quart après un gros dunk de Boban Marjanovic qui arrive lancé et Ricky Rubio ne peut que constater les dégâts !

Seth Curry apporte aussi son jeu au large, avec un tir réussi de très loin malgré la faute. Luka Doncic et Kristaps Porzingis s’imposent eux à l’intérieur et les Mavs gardent un net avantage à la pause (73-60). Les Suns semblent bien trop tendres malgré les efforts de Cameron Johnson et Devin Booker.

Les remplaçants lancent la révolte

Avec Ricky Rubio à la manœuvre, les Suns reviennent sous les 10 points d’écart et même mieux après un 10-0 qui les ramène à -1 seulement, avec un Cameron Johnson de gala. Cette belle série se poursuit alors que Phoenix joue sans ses deux meilleurs joueurs, Devin Booker et Deandre Ayton, plombés par les fautes.

Les remplaçants transforment cette série en 26-9 avec Cameron Payne qui enfile deux tirs de loin d’affilée. Kristaps Porzingis a beau passer un gros alley-oop, les Mavs sont dans le dur. Au terme d’un trosième quart dominé de bout en bout (36 à 19), Phoenix est repassé devant (96-92).

Devin Booker réalise le 87e match à 30 points ou plus de sa carrière (et il dépasse Amar’e Stoudemire dans le livre des records de sa franchise). Mais il sort dans la foulée pour six fautes. Les Suns sont devant mais Dallas reste en embuscade. La fin de match semble tourner en leur faveur avec Ricky Rubio qui laisse un lancer en route, puis se fait contrer par Kristaps Porzingis sur la possession suivante.

Dallas assuré d’aller en playoffs

Luka Doncic refuse un panier près du cercle pour un 3-points, raté, de Kristaps Porzingis. Tim Hardaway Jr. aura une dernière chance mais ce sont les Suns qui enchaînent une deuxième victoire de rang à Orlando (117-115).

Devin Booker (30 points) et Ricky Rubio (20 points, 9 rebonds, 7 passes) ont été les meilleurs scoreurs pour Phoenix alors que Luka Doncic (40 points, 11 passes, 8 rebonds mais 6 balles perdues) et Kristaps Porzingis (30 points, 8 rebonds, 4 contres) ont brillé en vain. La bonne nouvelle, c’est que la défaite des Grizzlies valide leur billet pour les playoffs. Ce sera a priori à la 7e place.