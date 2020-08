Jayson Tatum, la mémoire courte

Il était en grande forme lors de la coupure de la saison, mais Jayson Tatum s’est raté pour sa reprise dans la bulle. Face à Milwaukee, vendredi, l’ailier de Boston a ainsi fini le match avec 5 points, à un très vilain 2/18 au tir…

Mais l’avantage, en NBA, c’est que tout s’enchaîne très vite et qu’il n’y a pas le temps de tergiverser. Les Celtics rejouent ainsi dès ce soir, face aux Blazers, à partir de 21h30 (beIN Sports 3).

« On joue quasiment tous les jours donc on a une chance de rebondir et d’oublier le dernier match », explique-t-il.

La capacité à vite oublier le dernier tir raté, ou le dernier match raté, c’est d’ailleurs aussi une caractéristique des grands joueurs, un statut que Jayson Tatum commence à acquérir avec sa participation au All-Star Game.

« Ce que les meilleurs savent, c’est que ce n’est pas tous les jours votre jour. Parfois, il faut savoir apprendre, en rire et avancer »

Surtout qu’en tout début de campagne, face à Dallas, il avait déjà connu un match à 5 points. À 1/18 au tir !

« Je ne laisse pas ce genre de choses m’affecter » assure-t-il. « J’essaie de ne pas y faire attention, surtout quand je joue mal mais également quand je joue bien. On a des soirs comme ça, on a aussi des bons soirs. Il faut toujours penser au match suivant. » C’est cette « mémoire courte » qui fait que Brad Stevens ne s’inquiète pas.

« Certains soirs, ce n’est simplement pas votre soir. Il est un joueur de basket incroyable. Ça ne veut pas dire qu’il va shooter tous les soirs à 60% de réussite. Au bout du compte, il va comprendre ce qu’il doit faire et il va essayer de le faire la fois d’après. Ce que les meilleurs savent, c’est que ce n’est pas tous les jours votre jour. Parfois, il faut savoir apprendre, en rire et avancer » conclut ainsi le coach.