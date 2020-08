Malgré une fin de match à suspense, Brad Stevens a bien laissé Kemba Walker sur le banc

Brad Stevens avait été très clair : Kemba Walker n’allait pas jouer plus de 20 minutes contre les Bucks. Le coach de Boston n’a pas dérogé à sa feuille de route puisque le meneur a passé 19 minutes sur le parquet.

Si on entre dans le détail, cela donne un peu moins de sept minutes en premier quart-temps, un peu de moins de six en deuxième et enfin six minutes et trente secondes en troisième acte. Pas de quatrième quart-temps donc.

« Je savais à quoi m’attendre », a répondu le joueur, après la défaite, à Mass Live. « Je dois rester positif et penser à l’avenir. Mes minutes vont augmenter match après match, selon les réactions de mon genou. Je me sens bien. »

Forcément frustré par ce temps de jeu limité, l’ancien des Hornets l’est encore davantage par le scénario du match. C’est lui qui a lancé les Celtics, qui ont été totalement dominés en début de match. En 19 minutes, il a marqué 16 points à 5/9 au shoot avec un joli 3/6 à 3-pts.

« Il a été bon », lance son coéquipier Gordon Hayward. « Il a montré de belles choses sur certaines séquences, il a apporté du rythme à notre équipe. C’est une menace de plus, un joueur qui peut porter la balle. »

Kemba Walker en relative bonne forme et adroit, Brad Stevens n’a-t-il pas des regrets (comme les Pelicans avec Zion Williamson) de ne pas avoir relancé son All-Star dans les ultimes minutes, pour se donner une chance supplémentaire d’arracher la victoire ?

« Je ne vais pas jouer ce petit jeu », annonce le coach. « Le genou de Walker reste le plus important. Peu importe le scénario du match, c’était 18-20 minutes, pas plus. C’est difficile de rentrer pour quelques minutes alors qu’on n’a plus joué depuis la fin du troisième quart-temps. Je suis davantage encouragé que découragé par ce que j’ai vu. Kemba, c’est un bilan positif. Sur les pick-and-rolls, il a mis la pression sur la défense avec sa vitesse. »