Pas plus de 20 minutes pour Kemba Walker face à Milwaukee

Après avoir seulement joué neuf minutes lors du deuxième match d’entraînement des Celtics, Kemba Walker va retrouver les parquets ce vendredi soir contre les Bucks.

Les doutes autour de son genou gauche ne sont pas éteints et c’est un sujet qui va peser sur l’actualité de Boston pendant encore quelque temps. Ce vendredi soir, son temps de jeu sera limité et on connaît déjà sa durée.

« C’est gravé dans le marbre : de 14 à 20 minutes », annonce Brad Stevens à Mass Live. « Le plus important, c’est son genou. Il est peut-être en avance sur le calendrier, pour jouer autant dans ce premier match, par rapport à ce qu’on pensait il y a quelques semaines. On s’en tient à ce schéma pour qu’il soit en bonne condition pour jouer au niveau nécessaire quand les playoffs vont démarrer. »

Le meneur des Celtics a de quoi être frustré puisque cette saison est sans doute la première de sa carrière où il a une véritable chance de passer le premier tour des playoffs. Et le voilà limité physiquement…

« Je n’ai jamais connu une situation pareille, donc oui, c’est dur. Mais je sais aussi que c’est pour ensuite aller mieux en playoffs et être disponible. Je travaille quotidiennement pour me préparer à jouer beaucoup dans le futur. Je le répète, c’est dur, mais je dois faire avec. »

Les huit matches restants avant le début du premier tour, le 17 août, doivent lui servir de rampe de lancement.

« Il aura davantage de minutes », promet Brad Stevens. « Depuis deux semaines, on a un plan et on augmente petit à petit. Tant qu’il gagne en puissance et qu’il coche les cases, son temps de jeu pourra augmenter. D’ici la fin des matches de saison régulière, il devrait se rapprocher d’un temps de jeu classique. Mais là, et c’est pourquoi il est limité, on a encore du travail à faire ces prochaines semaines. »